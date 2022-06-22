Омские депутаты определили дату выборов в Омский горсовет

В среду, 22 июня на очередном заседании Омского городского Совета депутаты проголосовали за дату выборов в седьмой созыв ОГС. Голосование пройдет в единый день 11 сентября.
При этом выборная кампания будет возложена на Территориальную избирательную комиссию по Ленинскому округу, так как городская 31 декабря прекратит свое существование из-за изменений в федеральном законодательстве.
Этот факт вызвал некое недовольство у депутата от КПРФ Ивана Федина, который заявил, что это будет неудобно для кандидатов и коммунисты не доверяют этому ТИКу, на что получил возражения от спикера горсовета Владимира Корбута.
«Обязанности по проведению выборов на эту комиссию возложил областной избирком, так что все вопросы туда. По поводу недоверия, – это не относится к нашей повестке и я делаю вам замечание», – предупредил Корбут.
Помимо даты выборов, депутаты рассмотрели и проголосовали еще за 39 вопросов, в том числе заслушали первый отчет мэра Омска Сергея Шелеста после избрания на этот пост.