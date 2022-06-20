Глупая кража. Омичи нарвались на уголовное дело за кражу муляжей сотовых телефонов

В полицию обратился директор салона сотовой связи, расположенного на проспекте Маркса. Он рассказал о краже на сумму 4 838 рублей. По словам мужчины, ночью в помещение вломились неизвестные. Они похитили с витрин 10 муляжей сотовых телефонов и наушники.