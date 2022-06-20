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Глупая кража. Омичи нарвались на уголовное дело за кражу муляжей сотовых телефонов

Глупая кража. Омичи нарвались на уголовное дело за кражу муляжей сотовых телефонов

20 июня, 14:51
Фото: 1MI

Омичи украли из салона сотовой связи муляжи мобильных телефонов

Подозреваемые пробрались в салон сотовой связи.

В полицию обратился директор салона сотовой связи, расположенного на проспекте Маркса. Он рассказал о краже на сумму 4 838 рублей. По словам мужчины, ночью в помещение вломились неизвестные. Они похитили с витрин 10 муляжей сотовых телефонов и наушники. 

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре нашли злоумышленников. Ими оказались 26-летний и 27-летний парни, которые ранее были судимы за кражи. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут, куда подозреваемые дели муляжи телефонов.

#Вероника Жукова#Происшествия#Омск#Полиция#Кража
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