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В Омской области спустя долгое время отменят особый режим

В Омской области спустя долгое время отменят особый режим

16 июня, 09:58
Фото: 1MI

В Омской области подходит к концу особый противопожарный режим

Во многих районах ограничения снимут уже на этих выходных.

В Омской области подходит ко концу особый противопожарный режим. В большинстве районов региона он перестанет действовать уже на этих выходных, 18 и 19 июня.

До 25 июня ограничения еще будут актуальны для Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского, Большеуковского, Седельниковского и Тарского районов. Затем посещать леса уже будет можно.

Однако даже тогда нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Для любителей лесного отдыха в наиболее посещаемых местах (таких в регионе насчитывается 132) установили скамейки.

Сейчас на большей части региона прогнозируется второй класс пожарной опасности. В Называевском районе установился четвертый класс. О пожаре в лесу нужно сообщить по номеру 8-800-100-94-00.

#Общество#Новости#Омская область#Пожары#Лесные пожары#Вероника Жукова
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