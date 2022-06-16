В Омской области спустя долгое время отменят особый режим

В Омской области подходит ко концу особый противопожарный режим. В большинстве районов региона он перестанет действовать уже на этих выходных, 18 и 19 июня.
До 25 июня ограничения еще будут актуальны для Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского, Большеуковского, Седельниковского и Тарского районов. Затем посещать леса уже будет можно.
Однако даже тогда нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Для любителей лесного отдыха в наиболее посещаемых местах (таких в регионе насчитывается 132) установили скамейки.
Сейчас на большей части региона прогнозируется второй класс пожарной опасности. В Называевском районе установился четвертый класс. О пожаре в лесу нужно сообщить по номеру 8-800-100-94-00.