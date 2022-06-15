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Стало известно, сколько лет нужно омичам, чтобы накопить на свое жилье

Стало известно, сколько лет нужно омичам, чтобы накопить на свое жилье

15 июня, 08:13
Фото: 1MI

Омичам придется потратить 8 лет, чтобы накопить на квартиру

Речь идет о двухкомнатной квартире.

Согласно исследованию РИА «Новости», в первом квартале 2022 года двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дороже. Если в начале 2021 года российской семье с одним ребенком нужно было потратить в среднем 4.7 лет, чтобы приобрести жилье, то в этом году все изменилось. Теперь для покупки квартиры придется потратить минимум 5.7 лет.

Что касается Омской области, то в регионе ситуация еще более плачевная. Область находится на 44 месте в рейтинге. На начало 2022 года средняя стоимость «двушки» площадью 60 квадратных метро составляет 4 млн рублей. Для того, чтобы ее купить омичам придется потратить 8.1 год. В прошлом году этот период составлял 6.7 лет.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Жилье#Недвижимость#Вероника Жукова
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