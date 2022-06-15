Стало известно, сколько лет нужно омичам, чтобы накопить на свое жилье

Согласно исследованию РИА «Новости», в первом квартале 2022 года двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дороже. Если в начале 2021 года российской семье с одним ребенком нужно было потратить в среднем 4.7 лет, чтобы приобрести жилье, то в этом году все изменилось. Теперь для покупки квартиры придется потратить минимум 5.7 лет.