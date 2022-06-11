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Стала известна дата и время прощания с бывшим директором омского музыкального театра

Стала известна дата и время прощания с бывшим директором омского музыкального театра

11 июня, 16:44
Фото: пресс-служба Омского государственного музыкального театра
Оно пройдет в Омском музыкальном театре.

Стало известно время прощания с бывшим руководителем омского музыкального театра Борисом Ротбергом. 

Церемония пройдет 14 июня, во вторник в Омском музыкальном театре с 11 до 13 часов. 

О смерти заслуженного работника культуры России, заслуженного деятеля культуры Омской области Бориса Львовича Ротберга стало известно накануне.

Он руководил Омским музыкальным театром 27 лет – с 1990 по 2017 год. С 2007 года был членом Попечительского совета Омского кадетского корпуса. Борис Львович имел 45-летний стаж на посту директора. Бывшие коллеги говорят о нем как о талантливом и деятельном организаторе. 

#Новости#Омск#Прощание#Музыкальный театр
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