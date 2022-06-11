Стала известна дата и время прощания с бывшим директором омского музыкального театра

Стало известно время прощания с бывшим руководителем омского музыкального театра Борисом Ротбергом.
Церемония пройдет 14 июня, во вторник в Омском музыкальном театре с 11 до 13 часов.
О смерти заслуженного работника культуры России, заслуженного деятеля культуры Омской области Бориса Львовича Ротберга стало известно накануне.
Он руководил Омским музыкальным театром 27 лет – с 1990 по 2017 год. С 2007 года был членом Попечительского совета Омского кадетского корпуса. Борис Львович имел 45-летний стаж на посту директора. Бывшие коллеги говорят о нем как о талантливом и деятельном организаторе.