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В Омске умер бывший директор музыкального театра Борис Ротберг

В Омске умер бывший директор музыкального театра Борис Ротберг

10 июня, 12:14
Фото: пресс-служба Омского государственного музыкального театра
Прощание с Борисом Львовичем пройдет в Омском музыкальном театре.

В Омске ушел из жизни заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель культуры Омской области Борис Львович Ротберг. Он руководил Омским музыкальным театром 27 лет – с 1990 по 2017 год. С 2007 года был членом Попечительского совета Омского кадетского корпуса.

Борис Львович имел 45-летний стаж на посту директора. Бывшие коллеги говорят о нем как о талантливом и деятельном организаторе. Был членом Ассоциации деятелей музыкальных театров при Союзе театральных деятелей РФ и заместителем председателя Совета директоров по музыкальным театрам.

Борис Ротберг был награжден многочисленными наградами и грамотами. В 2021 году стал лауреатом премии «Легенда» Ассоциации Музыкальных театров России. Прощание с ним пройдет в Омском музыкальном театре. О дате и времени сообщат дополнительно.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Бориса Львовича.

#Общество#Новости#Омск#Музыкальный театр#Вероника Жукова
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