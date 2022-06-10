В Омске умер бывший директор музыкального театра Борис Ротберг

В Омске ушел из жизни заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель культуры Омской области Борис Львович Ротберг. Он руководил Омским музыкальным театром 27 лет – с 1990 по 2017 год. С 2007 года был членом Попечительского совета Омского кадетского корпуса.
Борис Львович имел 45-летний стаж на посту директора. Бывшие коллеги говорят о нем как о талантливом и деятельном организаторе. Был членом Ассоциации деятелей музыкальных театров при Союзе театральных деятелей РФ и заместителем председателя Совета директоров по музыкальным театрам.
Борис Ротберг был награжден многочисленными наградами и грамотами. В 2021 году стал лауреатом премии «Легенда» Ассоциации Музыкальных театров России. Прощание с ним пройдет в Омском музыкальном театре. О дате и времени сообщат дополнительно.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Бориса Львовича.