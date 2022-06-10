В Омске умер бывший директор музыкального театра Борис Ротберг

В Омске ушел из жизни заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель культуры Омской области Борис Львович Ротберг. Он руководил Омским музыкальным театром 27 лет – с 1990 по 2017 год. С 2007 года был членом Попечительского совета Омского кадетского корпуса.