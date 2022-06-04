Проблема не решилась. Омичи пожаловались на отсутствие воды после ремонта водопровода

К 13:00 часам по омскому времени в Исилькуле наладили подачу воды по графику, в населенные пункты силами администрации района и РЭУ Исилькульский организован подвоз чистой воды. То же самое касается Любинского района, куда тоже организован подвоз воды в населенные пункты Камышловский, Любино-Малороссы. По согласованию с администрацией района, подвоз будет осуществлен и в другие населенные пункты.