Проблема не решилась. Омичи пожаловались на отсутствие воды после ремонта водопровода

В АО «Омскоблводопровод» объяснили, почему жители нескольких районов Омской области до сих пор не могут получить доступ к воде. Оказалось, что проведенного ремонта недостаточно для бесперебойной работы водопровода.
«В связи с продолжением опрессовки магистрали водопровода Троицкое-Исилькуль и наполнения резервуаров чистой водой, происходят перебои водоснабжения в Любинском, Марьяновском, Москаленском, Исилькульском и Называевском районах Омской области», — сообщили в пресс-службе компании.
К 13:00 часам по омскому времени в Исилькуле наладили подачу воды по графику, в населенные пункты силами администрации района и РЭУ Исилькульский организован подвоз чистой воды. То же самое касается Любинского района, куда тоже организован подвоз воды в населенные пункты Камышловский, Любино-Малороссы. По согласованию с администрацией района, подвоз будет осуществлен и в другие населенные пункты.
Также в компании отметили, что для предотвращения аварий пришлось снизить давление для абонентов Москаленского, Марьяновского и Называевского районов. Жители верхних этажей многоэтажных домов могут столкнуться с проблемами.
Ранее в «Омскоблводопроводе» сообщили, что во время ремонта рабочие столкнулись с обводнением грунта, и из-за этого работы затянулись. Когда водоснабжение будет полностью восстановлено, в компании не уточнили.
Напомним, серьезная авария на водопроводе Троицкое-Орловка 30 мая оставила без воды сразу семь районов Омской области — порядка 120 тыс жителей оказались отрезаны от коммуникации.