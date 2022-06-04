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Проблема не решилась. Омичи пожаловались на отсутствие воды после ремонта водопровода

Проблема не решилась. Омичи пожаловались на отсутствие воды после ремонта водопровода

4 июня, 16:10
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на проблемы с водой после масштабного ремонта водопровода

Из-за опрессовки водопровода случаются перебои.

В АО «Омскоблводопровод» объяснили, почему жители нескольких районов Омской области до сих пор не могут получить доступ к воде. Оказалось, что проведенного ремонта недостаточно для бесперебойной работы водопровода.

«В связи с продолжением опрессовки магистрали водопровода Троицкое-Исилькуль и наполнения резервуаров чистой водой, происходят перебои водоснабжения в Любинском, Марьяновском, Москаленском, Исилькульском и Называевском районах Омской области», — сообщили в пресс-службе компании.

К 13:00 часам по омскому времени в Исилькуле наладили подачу воды по графику, в населенные пункты силами администрации района и РЭУ Исилькульский организован подвоз чистой воды. То же самое касается Любинского района, куда тоже организован подвоз воды в населенные пункты Камышловский, Любино-Малороссы. По согласованию с администрацией района, подвоз будет осуществлен и в другие населенные пункты.

Также в компании отметили, что для предотвращения аварий пришлось снизить давление  для абонентов Москаленского, Марьяновского и Называевского районов. Жители верхних этажей многоэтажных домов могут столкнуться с проблемами.

Ранее в «Омскоблводопроводе» сообщили, что во время ремонта рабочие столкнулись с обводнением грунта, и из-за этого работы затянулись. Когда водоснабжение будет полностью восстановлено, в компании не уточнили.

Напомним, серьезная авария на водопроводе Троицкое-Орловка 30 мая оставила без воды сразу семь районов Омской области — порядка 120 тыс жителей оказались отрезаны от коммуникации.

 

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