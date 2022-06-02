Под Омском начали менять трубу, которая лишила воды жителей семи районов области

58 миллионов рублей на ремонт выделило минэнерго Омской области. Деньги были предоставлены еще в прошлом году для устранения возможных аварий на сетях холодного водоснабжения. На них отремонтируют Любино-Исилькульский водопровод.



В ресурсной организации заверили, что к 10 часам утра у жителей всех семи пострадавших районов проблем с водой не будет.