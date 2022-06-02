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Под Омском начали менять трубу, которая лишила воды жителей семи районов области

Под Омском начали менять трубу, которая лишила воды жителей семи районов области

2 июня, 20:39
Фото: 1MI
Работы пообещали закончить к 10 часам утра.

Под Омском начали ремонтировать трубу, из-за порыва которой без воды остались 7 районов области. 

На участке водопровода Троицкое-Орловка за ночь заменят около 2 километров трубопровода. Работы начались сегодня в 20 часов вечера. 

58 миллионов рублей на ремонт выделило минэнерго Омской области. Деньги были предоставлены еще в прошлом году для устранения возможных аварий на сетях холодного водоснабжения. На них отремонтируют Любино-Исилькульский водопровод.

В ресурсной организации заверили, что к 10 часам утра у жителей всех семи пострадавших районов проблем с водой не будет. 

Напомним, 30 мая больше 120 тысяч человек из-за порыва трубы остались без водоснабжения. Под отключение попали жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов.

#Новости#Омская область#Порыв водопровода#Ремонт водопровода
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