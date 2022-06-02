Под Омском начали менять трубу, которая лишила воды жителей семи районов области

Под Омском начали ремонтировать трубу, из-за порыва которой без воды остались 7 районов области.
На участке водопровода Троицкое-Орловка за ночь заменят около 2 километров трубопровода. Работы начались сегодня в 20 часов вечера.
58 миллионов рублей на ремонт выделило минэнерго Омской области. Деньги были предоставлены еще в прошлом году для устранения возможных аварий на сетях холодного водоснабжения. На них отремонтируют Любино-Исилькульский водопровод.
В ресурсной организации заверили, что к 10 часам утра у жителей всех семи пострадавших районов проблем с водой не будет.
Напомним, 30 мая больше 120 тысяч человек из-за порыва трубы остались без водоснабжения. Под отключение попали жители Омского, Азовского, Марьяновского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Москаленского районов.