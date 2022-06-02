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В Омске добровольно-принудительно снесли киоск по продаже алкоголя и табака

В Омске добровольно-принудительно снесли киоск по продаже алкоголя и табака

2 июня, 10:28
Фото: 1MI
Владелец киоска не имел документов на его размещение.

Вчера, 1 июня, в Советском округе прошел рейд, во время которого специалисты окружной администрации пообщались с собственником киоска, расположенного на улице Бородина. Ему выдали предписание о сносе киоска по продаже алкоголя и табака.

Дело в том, что у собственника не было документов, которые бы разрешали размещать павильон на указанном месте. Владелец киоска не стал ждать, пока торговую точку снесут, поэтому убрал его самостоятельно.

Отметим, что в Нефтяниках продолжат работать 164 незаконно размещенных киоска. С начала годы специалисты убрали 30 таких павильонов.

#Общество#Новости#Омск#Киоск#Вероника Жукова
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