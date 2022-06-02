В Омске добровольно-принудительно снесли киоск по продаже алкоголя и табака

Вчера, 1 июня, в Советском округе прошел рейд, во время которого специалисты окружной администрации пообщались с собственником киоска, расположенного на улице Бородина. Ему выдали предписание о сносе киоска по продаже алкоголя и табака.
Дело в том, что у собственника не было документов, которые бы разрешали размещать павильон на указанном месте. Владелец киоска не стал ждать, пока торговую точку снесут, поэтому убрал его самостоятельно.
Отметим, что в Нефтяниках продолжат работать 164 незаконно размещенных киоска. С начала годы специалисты убрали 30 таких павильонов.