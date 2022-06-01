В Омске в День защиты детей ребенок провалился в яму с кипятком

Серьезными травмами обернулся для омского ребенка День защиты детей. Мальчик, ехавший по тротуару на велосипеде, провалился глубокую в яму с кипятком. Первым о ЧП сообщило издание NGS55.RU.
Несчастный случай произошел на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской около 11 часов утра. Мальчик ехал на велосипеде и провалился в яму. Выбраться сумел самостоятельно, на помощь тут же пришла мама.
На место происшествия вызвали скорую, врачи осмотрели ребенка на месте.
«Мать ребенка от эвакуации в стационар отказалась, состояние пострадавшего удовлетворительное, — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
Прокуратура начала проверку инцидента. Известно, что порыв произошел на сетях муниципальной «Тепловой компании».