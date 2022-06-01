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В Омске в День защиты детей ребенок провалился в яму с кипятком

В Омске в День защиты детей ребенок провалился в яму с кипятком

1 июня, 16:39
Фото: Город55
Ребенок получил серьезные ожоги.

Серьезными травмами обернулся для омского ребенка День защиты детей. Мальчик, ехавший по тротуару на велосипеде, провалился глубокую в яму с кипятком. Первым о ЧП сообщило издание NGS55.RU.

Несчастный случай произошел на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской около 11 часов утра. Мальчик ехал на велосипеде и провалился в яму. Выбраться сумел самостоятельно, на помощь тут же пришла мама.

На место происшествия вызвали скорую, врачи осмотрели ребенка на месте.

«Мать ребенка от эвакуации в стационар отказалась, состояние пострадавшего удовлетворительное, — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Прокуратура начала проверку инцидента. Известно, что порыв произошел на сетях муниципальной «Тепловой компании».

#Омск#Яма#Авария
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