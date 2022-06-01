В дорожной службе объяснили нелепый вид остановки в Омске

Раньше на этом месте стоял торгово-остановочный комплекс. Собственники расторгли договор и демонтировали павильон. В итоге на месте павильона появилась небольшая яма, засыпанная песком. Омичи жаловались на неудобства и в УДХБ приняли решение благоустроить территорию. Странность сочетания двух покрытий дорожников не смутила.