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В дорожной службе объяснили нелепый вид остановки в Омске

В дорожной службе объяснили нелепый вид остановки в Омске

1 июня, 17:59
Фото: 1MI

В омском УДХБ прокомментировали непонятное покрытие под остановкой

Создается впечатление, что асфальт уложили поверх плитки, да еще и неровным куском.

В дорожной службе Омска прокомментировали появление несочетающихся покрытий на остановке «Аэропорт местных линий». Асфальт уложили все-таки не на тротуарную плитку, как показалось омичам, а на песок, сообщили Городу55 в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Раньше на этом месте стоял торгово-остановочный комплекс. Собственники расторгли договор и демонтировали павильон. В итоге на месте павильона появилась небольшая яма, засыпанная песком. Омичи жаловались на неудобства и в УДХБ приняли решение благоустроить территорию. Странность сочетания двух покрытий дорожников не смутила.

«По просьбам омичей площадка была заасфальтирована, установлен автопавильон, чтобы пассажиры, ожидающие транспорт, могли укрыться от дождя и ветра, присесть и отдохнуть», — прокомментировали в пресс службе ведомства.

Впрочем, благие намерения не снимают вопросов о качестве благоустройства, отметили в соцсетях омичи.

«Асфальтировать тоже по-разному можно. Никто и не подумал, как два покрытия сочетаются между собой», — раскритиковали работу пользователи.

В УДХБ пообещали подумать над дальнейшим преображением территории.

Напомним, творчество дорожников запечатлели в Старом Кировске подписчики паблика «Наш город Омск».

#Новости#Омск#Автобусная остановка#Автобусные остановки
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