В дорожной службе объяснили нелепый вид остановки в Омске

В дорожной службе Омска прокомментировали появление несочетающихся покрытий на остановке «Аэропорт местных линий». Асфальт уложили все-таки не на тротуарную плитку, как показалось омичам, а на песок, сообщили Городу55 в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
Раньше на этом месте стоял торгово-остановочный комплекс. Собственники расторгли договор и демонтировали павильон. В итоге на месте павильона появилась небольшая яма, засыпанная песком. Омичи жаловались на неудобства и в УДХБ приняли решение благоустроить территорию. Странность сочетания двух покрытий дорожников не смутила.
«По просьбам омичей площадка была заасфальтирована, установлен автопавильон, чтобы пассажиры, ожидающие транспорт, могли укрыться от дождя и ветра, присесть и отдохнуть», — прокомментировали в пресс службе ведомства.
Впрочем, благие намерения не снимают вопросов о качестве благоустройства, отметили в соцсетях омичи.
«Асфальтировать тоже по-разному можно. Никто и не подумал, как два покрытия сочетаются между собой», — раскритиковали работу пользователи.
В УДХБ пообещали подумать над дальнейшим преображением территории.
Напомним, творчество дорожников запечатлели в Старом Кировске подписчики паблика «Наш город Омск».