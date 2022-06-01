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Двойная защита. В Омске на остановке асфальт уложили поверх плитки

Двойная защита. В Омске на остановке асфальт уложили поверх плитки

1 июня, 16:08
Фото: 1MI

В Омске заметили остановку с асфальтом, уложенным поверх плитки

Творчество дорожников запечатлели в Старом Кировске.

Внимание омичей, уезжающих с остановки «Аэропорт местных линий» привлек необычный антураж павильона. А точнее, покрытия, на котором он установлен.  Подписчики паблика «Наш город Омск» не смогли пройти мимо творчества дорожников, сделали фото и поделились с пользователями.

«Ничего необычного, просто положили асфальт на плитку. Установка остановок по-омски», — подписала автор публикации Галина Носкова. 
скриншот паблика "Наш город Омск"

Омичка утверждает, что асфальт под остановкой уложили прямо на тротуарную плитку, которой вымощена территория. В комментариях к обсуждению остановки присоединились и другие пользователи. Одни с иронией.

«Весь Омск в одном фото…», - пишут пользователи.

Но нашлись и те, кто тоже уезжает с этой остановки. Они заступились за дорожных рабочих. Однако тоже не без сарказма:

«Там вроде не было плитки, а песок был и камни. Крытая песочница, в общем была. Местные стали жаловаться — заасфальтировали. Не плитку же докупать в отсутствии тендера?» — высказались комментаторы.

Позже в УДХБ Омска рассказали, как появилось аляпистое покрытие.

#Новости#Омск
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