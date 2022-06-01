Двойная защита. В Омске на остановке асфальт уложили поверх плитки

Внимание омичей, уезжающих с остановки «Аэропорт местных линий» привлек необычный антураж павильона. А точнее, покрытия, на котором он установлен. Подписчики паблика «Наш город Омск» не смогли пройти мимо творчества дорожников, сделали фото и поделились с пользователями.
«Ничего необычного, просто положили асфальт на плитку. Установка остановок по-омски», — подписала автор публикации Галина Носкова.
Омичка утверждает, что асфальт под остановкой уложили прямо на тротуарную плитку, которой вымощена территория. В комментариях к обсуждению остановки присоединились и другие пользователи. Одни с иронией.
«Весь Омск в одном фото…», - пишут пользователи.
Но нашлись и те, кто тоже уезжает с этой остановки. Они заступились за дорожных рабочих. Однако тоже не без сарказма:
«Там вроде не было плитки, а песок был и камни. Крытая песочница, в общем была. Местные стали жаловаться — заасфальтировали. Не плитку же докупать в отсутствии тендера?» — высказались комментаторы.
Позже в УДХБ Омска рассказали, как появилось аляпистое покрытие.