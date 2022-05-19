Омский губернатор заявил о связи африканской чумы свиней и биолабораторий США

Такое заявление губернатор Александр Бурков сделал сегодня на пресс-конференции на вопрос о распространении АЧС в Омской области. По словам главы региона, в этом году вспышку зафиксировали в черте города в хозяйстве индивидуального предпринимателя, который держал большое поголовье. В результате пришлось уничтожить более 600 свиней. На сегодняшний день распространение инфекции в регионе остановлено.
Кроме этого, губернатор заявил о рукотворной природе вируса АЧС.
«Экономическая война продолжается. Она была начата — я могу открыто это говорить — Соединенными штатами Америки, которые начали размещать биологические лаборатории вначале в Грузии. И много лет назад африканская чума пришла как раз из Грузии в Краснодарский край. А в прошлом году она пришла с Украины в Белгородскую область, где сотни тысяч поголовья пришлось уничтожить. Это все дело рук человека — и птичий грипп, и АЧС. Это продолжение той войны, которую сегодня ведут США против нашей страны», — заявил Бурков.