Омский губернатор заявил о связи африканской чумы свиней и биолабораторий США

Такое заявление губернатор Александр Бурков сделал сегодня на пресс-конференции на вопрос о распространении АЧС в Омской области. По словам главы региона, в этом году вспышку зафиксировали в черте города в хозяйстве индивидуального предпринимателя, который держал большое поголовье. В результате пришлось уничтожить более 600 свиней. На сегодняшний день распространение инфекции в регионе остановлено.