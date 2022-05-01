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Posted 1 мая 2022, 16:50

Published 1 мая 2022, 16:50

Modified 30 мая 2022, 18:00

Updated 30 мая 2022, 18:00

Рябыкин — во главе «Авангарда», замминистра — в списке коррупционеров. День в Омске

1 мая 2022, 16:50
Итоги дня — версия Города55.

Новость 1. Разрешилась интрига, кто сменит Боба Хартли в кресле главного тренера омского «Авангарда». На этот пост назначен Дмитрий Рябыкин, который до этого работал помощником канадского специалиста. Рябыкина в тренеры «ястребов» прочили уже давно, но клуб до-последнего выдерживал мхатовскую паузу. С назначением своего преемника уже поздравил Хартли, а сам новый тренер рассказал о своем настрое Городу55.

«Только положительные эмоции!»: Рябыкин — о назначении главным тренером «Авангарда»
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Новость 2. Выяснилось, что попавший в феврале под уголовное дело заглавы омского минстроя Владимир Сычев внесен в реестр коррупционеров. Уволили его на три недели раньше — 6 апреля. Следствие подозревает экс-чиновника в получении взятки в 1.5 млн рублей за содействие предпринимателю Дмитрию Шестакову. Любопытно, что Сычев раньше сам возглавлял компанию, которой якобы решил посодействовать.

Омского замминистра строительства Сычева внесли в список коррупционеров
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Новость 3. Эхо скандала с отменой концерта группы «Би-2» в Омске не угасает. Музыканты объяснили свою позицию (заявив, что в ней нет политики), извинились перед поклонниками и пообещали тщательно проследить за возвратом билетов. Однако часть зрителей не удовлетворена и будет требовать сатисфакции в суде — в виде компенсации морального ущерба от организаторов концерта.

Омичи через суд взыскивают деньги с организатора концерта «Би-2»
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