Рябыкин — во главе «Авангарда», замминистра — в списке коррупционеров. День в Омске

Новость 3. Эхо скандала с отменой концерта группы «Би-2» в Омске не угасает. Музыканты объяснили свою позицию (заявив, что в ней нет политики), извинились перед поклонниками и пообещали тщательно проследить за возвратом билетов. Однако часть зрителей не удовлетворена и будет требовать сатисфакции в суде — в виде компенсации морального ущерба от организаторов концерта.