Недолго музыка играла. В Омске пришлось закрыть «Горки-парк»

В официальном объявлении для омичей говорится, что парк не будет работать 9 и 10 января. Такое решение приняли из-за погодных условий. 8 января в Омской области резко потеплело, в городе шел дождь.
Администрация «Горки-парка» теперь ожидает заморозков для возобновления работы.
Отметим, речь идет о зимнем комплексе на Комсомольской аллее ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Там находились горки, прокат тюбингов, трасса для них, кафе и каток.
В комментариях под официальным постом жители города выразили сожаление, в последние новогодние выходные планировали посетить объект. Другие отметили, уже 8 января «плохо каталось» из-за погоды.