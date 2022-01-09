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Недолго музыка играла. В Омске пришлось закрыть «Горки-парк»

9 января 05:38
Фото: vk.com/omsk_parks
«Городские парки» сообщили о временном закрытии «Горки-парка» в свои соцсетях.

В официальном объявлении для омичей говорится, что парк не будет работать 9 и 10 января. Такое решение приняли из-за погодных условий. 8 января в Омской области резко потеплело, в городе шел дождь.

Администрация «Горки-парка» теперь ожидает заморозков для возобновления работы.

Отметим, речь идет о зимнем комплексе на Комсомольской аллее ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. Там находились горки, прокат тюбингов, трасса для них, кафе и каток.

В комментариях под официальным постом жители города выразили сожаление, в последние новогодние выходные планировали посетить объект. Другие отметили, уже 8 января «плохо каталось» из-за погоды.

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