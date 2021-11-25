Юная путешественница поехала к возлюбленному в Воронеж, но осталась в Омске

Известно, что девушка ушла из дома и самостоятельно купила билет на поезд Владивосток-Москва, чтобы встретиться с новым интернет-знакомым. Она планировала доехать до Москвы, а там пересесть на поезд в Воронеж, однако дальше Омска у нее не получилось уехать.