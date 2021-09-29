«Я обязан был отпраздновать это!» Почеттино - о дебютном мяче Месси за «ПСЖ»

«Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал. Я наблюдал, как Месси забивал много голов на протяжении многих лет карьеры, но я всегда был в команде соперника. Это его первый гол за команду, которую я тренирую. Я обязан был отпраздновать это!» - приводит слова Почеттино «Советский спорт».