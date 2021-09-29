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«Я обязан был отпраздновать это!» Почеттино - о дебютном мяче Месси за «ПСЖ»

29 сентября 2021, 15:30
Фото: pxhere.com
Аргентинец отличился в матч ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:0).

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы «Манчестер Сити» (2:0) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал дебютный гол форварда Лионеля Месси.

«Обычно я не отмечаю голы, но сегодня я это сделал. Я наблюдал, как Месси забивал много голов на протяжении многих лет карьеры, но я всегда был в команде соперника. Это его первый гол за команду, которую я тренирую. Я обязан был отпраздновать это!» - приводит слова Почеттино «Советский спорт».

После этой игры «ПСЖ» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы А. «Манчестер Сити» с тремя очками занимает третье место.

В следующем матче парижский клуб сыграет на своем поле против «Лейпцига», а англичане на своем поле примут «Брюгге»

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