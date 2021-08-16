Форвард Омского «Авангарда» Соколов рассказал о жизни в Канаде

Он отметил, что в составе команды высокая конкуренция, но она честная, так как все поддерживают друг друга, а наиболее сильных сможет определить только тренер. Спортсмен отметил, что не испытывает дискомфорт от конкуренции и считает, что она делает человека сильнее и стимулирует трудиться над собой. Чтобы отвлечься, мужчина проводит время с близкими.