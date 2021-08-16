Форвард Омского «Авангарда» Соколов рассказал о жизни в Канаде

Posted 16 августа 2021,, 18:05
Published 16 августа 2021,, 18:05
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Форвард отметил, что нет времени на отдых, так как заключен просмотровый контракт с «Авангардом» и он полностью сосредоточен на работе.
Согласно данным источника КП-Омск, Соколов является воспитанником омского клуба, но только сейчас смог надеть форму «Авангарда». Дмитрий дал комментарий, что ему приятно снова быть в цветах родной команды и он испытывает гордость, а также чувствует ответственность перед болельщиками из Омска.
Он отметил, что в составе команды высокая конкуренция, но она честная, так как все поддерживают друг друга, а наиболее сильных сможет определить только тренер. Спортсмен отметил, что не испытывает дискомфорт от конкуренции и считает, что она делает человека сильнее и стимулирует трудиться над собой. Чтобы отвлечься, мужчина проводит время с близкими.
К сильным сторонам хоккеиста можно отнести бросок, видение площадки и понимание игры. Соколов успешно выступал за ряд иностранных хоккейных клубов. В Канаде спортсмен жил в «приемной семье», с которыми и сейчас поддерживает хорошие отношения.
Что касается ответа относительно быта и менталитета Северной Америки, он отметил, что по приезду клуб поселил его к паре, для которой он стал практически родным сыном. Подобных семей, которые сотрудничают с клубами, достаточно много. Это ускоряет адаптацию, позволяет преодолеть языковой барьер.
Что касается вопроса относительно истории с НХЛ, хоккеист прокомментировал, что неприятно, когда нет шанса, чтобы показать себя, но это не страшно и появляются новые поводы, которые двигают только вперед. Спортсмен пояснил, что он хочет играть в КХЛ за клуб родного города.
Соколов прокомментировал, что может говорить на английском без акцента, так как работал и проживал в языковой среде. На вопрос о том, каким человеком является тренер Хартли, он ответил, что Боб человек дисциплины, постоянно собран и требует этого от других.
Спортсмен отметил, что у него не очень много свободного времени, и он старается посвятить его тренировкам. Если случается выходной день, он проводит его с друзьями. В дороге Соколов смотрит фильмы, слушает музыку. На этот сезон его цель — закрепиться в составе «Авангарда».