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Posted 19 июля 2021,, 05:55

Published 19 июля 2021,, 05:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Росприроднадзор не планирует исполнять поручение Путина о проверке свалок в Омске

19 июля 2021, 05:55
Поручение президента природоохранному ведомству не указ. В планах Росприроднадзора проверка объектов накопленного экологического вреда не значится.

Сибирское межрегиональное управление не намерено исполнять поручение президента Владимира Путина, касающееся проверки объектов накопленного вреда окружающей среде в городе Омске.

Это следует из ответа регионального природоохранного ведомства на запрос Города55.

«На ваш запрос о предоставлении сведений о планируемых проверках в отношении объектов накопления промышленных отходов в городе Омске сообщаю, что в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, утвержденным и. о. руководителя управления Росприроднадзора И. Е. Шереметьевым, проведение проверок объектов накопления промышленных отходов в городе Омске в 2021 году не планируется», — сообщила и. о. заместителя руководителя Управления Ольга Гаврильченко.

Кроме того, представитель Росприроднадзора добавила, что в Управлении отсутствует реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Напомним, 6 июля президент Владимир Путин по итогам прямой линии с гражданами РФ поручил Росприроднадзору провести инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ и проверить объекты накопленного вреда окружающей среде в Омске. Срок доклада по поручениям президента определен до 15 ноября 2021 года.

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