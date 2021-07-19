Росприроднадзор не планирует исполнять поручение Путина о проверке свалок в Омске

Posted 19 июля 2021,, 05:55
Published 19 июля 2021,, 05:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сибирское межрегиональное управление не намерено исполнять поручение президента Владимира Путина, касающееся проверки объектов накопленного вреда окружающей среде в городе Омске.
Это следует из ответа регионального природоохранного ведомства на запрос Города55.
«На ваш запрос о предоставлении сведений о планируемых проверках в отношении объектов накопления промышленных отходов в городе Омске сообщаю, что в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, утвержденным и. о. руководителя управления Росприроднадзора И. Е. Шереметьевым, проведение проверок объектов накопления промышленных отходов в городе Омске в 2021 году не планируется», — сообщила и. о. заместителя руководителя Управления Ольга Гаврильченко.
Кроме того, представитель Росприроднадзора добавила, что в Управлении отсутствует реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
Напомним, 6 июля президент Владимир Путин по итогам прямой линии с гражданами РФ поручил Росприроднадзору провести инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ и проверить объекты накопленного вреда окружающей среде в Омске. Срок доклада по поручениям президента определен до 15 ноября 2021 года.