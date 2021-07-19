Росприроднадзор не планирует исполнять поручение Путина о проверке свалок в Омске

«На ваш запрос о предоставлении сведений о планируемых проверках в отношении объектов накопления промышленных отходов в городе Омске сообщаю, что в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, утвержденным и. о. руководителя управления Росприроднадзора И. Е. Шереметьевым, проведение проверок объектов накопления промышленных отходов в городе Омске в 2021 году не планируется», — сообщила и. о. заместителя руководителя Управления Ольга Гаврильченко.