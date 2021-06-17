Палата судебных заседаний. Омский судья рассматривал дело в больнице

Как выяснилось, достоянием силовиков эта шокирующая история стала еще 13 июня 2021 года. В полицию обратилась тетя потерпевших детей. Следователи и оперативники быстро проверили все сведения и решили задержать фигуранта, но не все так просто: по месту жительства его не оказалось.