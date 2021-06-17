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Палата судебных заседаний. Омский судья рассматривал дело в больнице

17 июня 2021, 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Городу55 стали известны подробности задержания и ареста 40-летнего подозреваемого в сексуальных домогательствах к детям своей сожительницы. Судье пришлось встречаться с задержанным в больнице.

Как выяснилось, достоянием силовиков эта шокирующая история стала еще 13 июня 2021 года. В полицию обратилась тетя потерпевших детей. Следователи и оперативники быстро проверили все сведения и решили задержать фигуранта, но не все так просто: по месту жительства его не оказалось.

«14 июня 2021 года в скорую помощь поступил вызов, что некий мужчина, будучи в гостях у знакомой, нанес себе тяжелые ранения. Врачи выехали по адресу и оказались там практически одновременно с оперативниками», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

В тот же день омича официально задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчину тут же госпитализировали.

В четверг, 17 июня, следователи СКР по Омской области вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанного. Судья ходатайство принял и отправился в медицинское учреждение, где в больничной палате и провел выездное заседание. Его результатом стал арест обвиняемого до конца следствия.

Напомним, фигурант этого дела, по данным следствия, на протяжении 2018–2020 годов сексуально развращал, домогался и совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей своей сожительницы — двух девочек и мальчика. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование.

Сейчас следователи, в частности, выясняют, знала ли об этих домогательствах мать детей.

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