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Бурков: в 2020 году детские выплаты выросли в 2.4 раза

17 июня 2021, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Глава региона рассказал, что в прошлом году на выплату пособий потратили более 9 млрд рублей

Сегодня, 17 июня, губернатор Омской области Александр Бурков предоставил доклад о деятельности правительства в прошлом году. Глава региона рассказал, что в 2020 году семьи с детьми получили хорошую поддержку.

Поскольку год был очень сложный из-за пандемии коронавируса, пособия для семей выросли и составили 9.7 млрд рублей. Размер пособия увеличился в 2.4 раза по сравнению с 2019 годом.

Отметим, что в 2020 году начали выплачивать ежемесячную выплату на ребенка, чей возраст составляет 3-7 лет. Губернатор отметил, что в этом году выплата пособий продолжается, но сейчас их получат адресно.

«В нашей области охвачено 80 тыс детей на сумму более 4.3 млрд рублей», — объяснил Александр Бурков.

#Новости#Семья#Выплаты#Дети#Александр Бурков#Омск сегодня#Общество
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