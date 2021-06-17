Бурков: в 2020 году детские выплаты выросли в 2.4 раза

Сегодня, 17 июня, губернатор Омской области Александр Бурков предоставил доклад о деятельности правительства в прошлом году. Глава региона рассказал, что в 2020 году семьи с детьми получили хорошую поддержку.
Поскольку год был очень сложный из-за пандемии коронавируса, пособия для семей выросли и составили 9.7 млрд рублей. Размер пособия увеличился в 2.4 раза по сравнению с 2019 годом.
Отметим, что в 2020 году начали выплачивать ежемесячную выплату на ребенка, чей возраст составляет 3-7 лет. Губернатор отметил, что в этом году выплата пособий продолжается, но сейчас их получат адресно.
«В нашей области охвачено 80 тыс детей на сумму более 4.3 млрд рублей», — объяснил Александр Бурков.