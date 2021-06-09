«Чистый воздух» Омска: модернизация модернизации рознь

Интересно, что участники проекта по-разному подходят к реализации мероприятий по снижению нагрузки на экологию. Так, на АО «Омскшина» природоохранное ведомство заметило опасные стоки в Омь и излишние выбросы бензола, метилбензола и смеси предельных углеводородов С1-С5. А недавно специалисты федерального Росприроднадзора нашли на АО «Омский каучук» большое количество нарушений. В числе прочего было отмечено, что фенольно-ацентоновый цех, на открытие которого приезжал даже федеральный министр, введен в эксплуатацию без соответствующего разрешения, а взять пробы воздуха от стационарных источников цеха лаборатория Росприроднадзора не смогла из-за остановки его работы по разным причинам.