«Чистый воздух» Омска: модернизация модернизации рознь

Posted 9 июня 2021, 08:22
Published 9 июня 2021, 08:22
Modified 23 января, 14:07
Updated 23 января, 14:07
Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен для решения проблемы загрязнения атмосферы в крупных промышленных городах России два года назад. Его цель — снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 12 городах участниках, в числе которых значится Омск, более чем на 20% к 2024 году. В рамках проекта свои установки должны модернизировать десять крупнейших промпредприятий региона.
Интересно, что участники проекта по-разному подходят к реализации мероприятий по снижению нагрузки на экологию. Так, на АО «Омскшина» природоохранное ведомство заметило опасные стоки в Омь и излишние выбросы бензола, метилбензола и смеси предельных углеводородов С1-С5. А недавно специалисты федерального Росприроднадзора нашли на АО «Омский каучук» большое количество нарушений. В числе прочего было отмечено, что фенольно-ацентоновый цех, на открытие которого приезжал даже федеральный министр, введен в эксплуатацию без соответствующего разрешения, а взять пробы воздуха от стационарных источников цеха лаборатория Росприроднадзора не смогла из-за остановки его работы по разным причинам.
Впрочем, есть и положительные примеры. Омский завод «Полиом», например, в ходе модернизации своего производства обещает снизить нагрузку на экологию. Предприятие СИБУРа и «Газпром нефти» намерено реконструировать комплекс установки производства полипропилена, уже даже проведены инженерные изыскания, а Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект. Как объяснил генеральный директор завода «Полиом» Игорь Тихонов, обновление оборудования предприятия гарантированно снизит нагрузку на омский воздух.
— Очистка сырья до полировочной чистоты позволит стабилизировать процесс производства полипропилена, а также уменьшить расход катализатора, в результате чего производство снизит нагрузку на окружающую среду. Любые изменения в технологическом процессе оцениваются в первую очередь с точки зрения экологических аспектов. Приоритет отдается тем решениям, которые делают производственную площадку еще более безопасной для человека и природы, — сказал Игорь Тихонов.
Ранее Город55 уже подводил предварительные итоги реализации проекта «Чистый воздух».