Мосгорсуд вернул дело Калинина и «Омскгоргаза» в генпрокуратуру

Posted 3 июня 2021,, 05:39
Published 3 июня 2021,, 05:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дело Сергея Калинина, Константина Марченко и других вернули в генпрокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Это произошло на заседании, проходившем в режиме предварительного слушания, до рассмотрения по существу.
Обвинительное заключение было утверждено в ноябре 2020 года. Началось рассмотрение в Мосгорсуде, но затем произошли изменения в составе тройки судей. После этого, согласно закону, необходимо рассматривать дело с самого начала. На этом этапе и было принято определение о возвращении в прокуратуру.
Изданию удалось выяснить формулировки, с которыми вернули дело. Мосгорсуд впервые обратил внимание на аргументы в ходатайствах защитников — к примеру, об ошибках при расчете размера ущерба (озвучивается сумма 1 млрд 903 млн рублей), неверном указании мест и дат совершения преступлений. В обвинении идет речь об омских юрлицах и событиях, но судебное разбирательство, вопреки закону, проходит в Москве.
По мнению Мосгорсуда, следователь допустил нарушение требований уголовно-процессуального закона, «которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства и при которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения».
Также суд продлил до 24 сентября время содержания под стражей Сергея Калинина, Константина Марченко, Александра Буцина. Для Александра Орлова, Ольги Шебловой и Инны Пахотиной продлили срок домашнего ареста.
Напомним, фигурантов обвиняют по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Мошенничество». Дело было возбуждено на основного акционера и председателя совета директоров ОАО «Омскгоргаз» Сергея Калинина и других работников предприятия. Речь идет о завышении тарифов на транспортировку газа, что предположительно привело к крупному ущербу для потребителей.