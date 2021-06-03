Мосгорсуд вернул дело Калинина и «Омскгоргаза» в генпрокуратуру

Обвинительное заключение было утверждено в ноябре 2020 года. Началось рассмотрение в Мосгорсуде, но затем произошли изменения в составе тройки судей. После этого, согласно закону, необходимо рассматривать дело с самого начала. На этом этапе и было принято определение о возвращении в прокуратуру.