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Posted 21 мая 2021,, 09:46

Published 21 мая 2021,, 09:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Критика сработала? В Омске ищут новое место для стелы «Город трудовой доблести»

21 мая 2021, 09:46
Стартовал экспресс-конкурс идей на место размещения стелы «Омск-город трудовой доблести». Информацию опубликовал Омский союз архитекторов.

Архитекторам, дизайнерам и художникам предложили поучаствовать в конкурсе, предложив свои идеи размещения стелы «Омск — город трудовой доблести».

«Администрация города вернулась к вопросу установки стелы после критических замечаний по предложенному ранее месту ее размещения», — отметили организаторы.

Материалы на экспресс-конкурс необходимо предоставить до 10:00 25 мая в свободной форме с минимальным объемом для понимания идеи.

«Места на замыкании съезда с Ленинградского моста у кольцевой развязки и на площади Победы (с реконструкцией доски почёта и стелы, посвящённой награждению г. Омска орденами) можно не предлагать», — написали организаторы, объяснив, что его уже включили в перечень вариантов к обсуждению.

Отмечается, что дизайн-проект уже утвержден: объект будет состоять «из двух элементов — вертикальной стелы h=12 м и подковообразной стены диаметром в плане 20 м с тематической композицией». Изначально предполагалось, что стела расположится на площади возле парка 30-летия ВЛКСМ, на пересечении ул. Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого. Однако на этой территории уже стоит монумент, посвященный труженикам тыла. Архитектурное сообщество выступило против предполагаемого места размещения новой стелы: идею установки двух монументов рядом назвали «кошмаром», не имеющим прецедентов в мировой архитектуре.

Напомним, 7 мая должна была состояться церемония закладки стелы с участием главы Минкульта РФ Мединского, однако мероприятие отменили.

ОБНОВЛЕНО:

«Администрация города Омска не принимала решений, связанных с переносом места установки стелы „Город трудовой доблести“», — прокомментировали в мэрии.

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