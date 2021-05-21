Критика сработала? В Омске ищут новое место для стелы «Город трудовой доблести»

Posted 21 мая 2021,, 09:46
Published 21 мая 2021,, 09:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Архитекторам, дизайнерам и художникам предложили поучаствовать в конкурсе, предложив свои идеи размещения стелы «Омск — город трудовой доблести».
«Администрация города вернулась к вопросу установки стелы после критических замечаний по предложенному ранее месту ее размещения», — отметили организаторы.
Материалы на экспресс-конкурс необходимо предоставить до 10:00 25 мая в свободной форме с минимальным объемом для понимания идеи.
«Места на замыкании съезда с Ленинградского моста у кольцевой развязки и на площади Победы (с реконструкцией доски почёта и стелы, посвящённой награждению г. Омска орденами) можно не предлагать», — написали организаторы, объяснив, что его уже включили в перечень вариантов к обсуждению.
Отмечается, что дизайн-проект уже утвержден: объект будет состоять «из двух элементов — вертикальной стелы h=12 м и подковообразной стены диаметром в плане 20 м с тематической композицией». Изначально предполагалось, что стела расположится на площади возле парка 30-летия ВЛКСМ, на пересечении ул. Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого. Однако на этой территории уже стоит монумент, посвященный труженикам тыла. Архитектурное сообщество выступило против предполагаемого места размещения новой стелы: идею установки двух монументов рядом назвали «кошмаром», не имеющим прецедентов в мировой архитектуре.
Напомним, 7 мая должна была состояться церемония закладки стелы с участием главы Минкульта РФ Мединского, однако мероприятие отменили.
ОБНОВЛЕНО:
«Администрация города Омска не принимала решений, связанных с переносом места установки стелы „Город трудовой доблести“», — прокомментировали в мэрии.