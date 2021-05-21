Критика сработала? В Омске ищут новое место для стелы «Город трудовой доблести»

Отмечается, что дизайн-проект уже утвержден: объект будет состоять «из двух элементов — вертикальной стелы h=12 м и подковообразной стены диаметром в плане 20 м с тематической композицией». Изначально предполагалось, что стела расположится на площади возле парка 30-летия ВЛКСМ, на пересечении ул. Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого. Однако на этой территории уже стоит монумент, посвященный труженикам тыла. Архитектурное сообщество выступило против предполагаемого места размещения новой стелы: идею установки двух монументов рядом назвали «кошмаром», не имеющим прецедентов в мировой архитектуре.