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Posted 18 февраля 2021,, 03:00

Published 18 февраля 2021,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске посадили под домашний арест экс-замминистра спорта РФ

18 февраля 2021, 03:00
Бывшего генерального директора волейбольного клуба «Омичка» Сергея Шелпакова отправили под домашний арест до 7 апреля, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, Куйбышевский районный суд Омска отправил под домашний арест бывшего замминистра спорта РФ и чемпиона Олимпийских игр 1980 года Сергея Шелпакова. Это произошло по инициативе следователя первого следственного отдела пятого Следственного управления с дислокацией в Новосибирске ГСУ СК РФ.

Арест связан с невыплатой заработной платы сотрудникам волейбольного клуба «Омичка». Шелпаков находится под домашним арестом до 7 апреля.

Напомним, месяц назад глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу омских следователей, которые в течение пяти лет отказывали в возбуждении уголовного дела из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «Омички» в 2015 году. Александр Бастрыкин потребовал передать материалы дела в центральный аппарат ведомства, а также назначил проведение служебной проверки.

Напомним, волейбольный клуб «Омичка» обанкротился в 2016 году. Конкурсный управляющий Евгений Борисов настаивал, что нужно привлечь к субсидиарной ответственности учредителей клуба по долгам в размере 156 млн рублей.

Речь идет о бывших гендерикторах Андрее Иванове, Сергее Шелпакове и Ольге Крикорьянц. Также в списке находились региональные Минимущества и Минспорта, ООО «СК „Трест № 4“», бывший первый вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург и директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов.

Отметим, что Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск, но Восьмой арбитражный суд Омской области и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменили решение суда первой инстанции.

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