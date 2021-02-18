В Омске посадили под домашний арест экс-замминистра спорта РФ

Напомним, месяц назад глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу омских следователей, которые в течение пяти лет отказывали в возбуждении уголовного дела из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «Омички» в 2015 году. Александр Бастрыкин потребовал передать материалы дела в центральный аппарат ведомства, а также назначил проведение служебной проверки.