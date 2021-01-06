Праздник без телевизора и мандаринов. Как отмечали Новый год в Омске в разные годы

Posted 6 января 2021,, 05:19
Published 6 января 2021,, 05:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
1940-1950-е
Ровно год назад Город55 рассказал, как праздновали Новый год в Омске в первые десятилетия XX века. Продолжим историю с того момента, где мы остановились: начало 1940-х. Так, в военном 1942 году на городской площади (сегодня там находится сквер имени Дзержинского) стояло гигантское праздничное дерево, состоящее из укрепленных на каркасе десятков сосен. Огромную «елку» обвили светящейся нитью, состоящей из крашеных лампочек — каждая размером с тыкву. Рядом находился каток. Площадь украшали разнообразные фигуры изо льда и снега: помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, здесь были летчик в шлеме, пограничник с собакой и пионер с горном. При входе на площадь красовались два «флага» изо льда, выкрашенные в красный цвет.
Рассказ об этом празднике включили в свою подборку из 55 новогодних историй Омские муниципальные библиотеки. Ознакомиться со всеми рассказами можно на официальном сайте библиотек, но есть и более интересный способ: в том самом сквере Дзержинского есть новогодние шары с QR-кодами. Каждый шар рассказывает свою историю. Есть рассказ и о другом новогоднем празднике в военное время: 1944 год, в декабре в магазины поступили новогодние игрушки. Их хватило лишь на малую часть населения города, да и елки для большинства были недоступны — но зато, глядя на витрины в Промкомбинате Главунивермага, можно было почувствовать атмосферу праздника.
О послевоенных праздниках рассказал Иван Яновский, который 30 лет был генеральным директором Иртышского пароходства.
«Тогда не было, возможно, такого разнообразия. Но никогда не было такого, чтобы мы пришли на застолье и переживали, что у нас чего-то не хватает. Та же капуста, тот же картофель, те же огурцы… Их поменьше было, огурцов и помидоров, но соленые обязательно были. Та же рыбка какая-то, селедка. Главное — мы все выходили кататься на горках. Это было заведено во все времена».
По признанию Ивана Яновского, самые запоминающиеся и приятные для него новогодние праздники — правда, они относятся уже к более позднему временному периоду — проходили с коллективом пароходства.
1960-е
Просто представьте, что для идеальной новогодней прически в 1960-х омички поливали голову пивом, а потом накручивали бигуди. Столь красноречивая иллюстрация приводится в книге Александра Жидченко и Валентины Рыженко «История повседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950–60-е гг». В те годы многие омичи украшали свои праздничные деревья самодельными игрушками, «дождиком» и бумажным серпантином.
Распорядок в предпраздничные дни не слишком изменился за 60 лет: готовить начинали с вечера 30 декабря, продолжали в последний день года — утром перед работой. Возвращаясь домой после трудового дня, продолжали колдовать над праздничным столом, чтобы в 23:00 вместе с детьми приступить к последней трапезе года. Из яств были салат «оливье», винегрет, пироги, деревенское сало. После боя курантов начиналось самое интересное: подарив подарки и уложив детей, омичи отправлялись в гости. Причем квартира, в которой праздник проходил после полуночи, выбиралась по интересному принципу: шли к тем, у кого был телевизор.
«Обычно у тех людей, которые имели самый новый и большой телевизор, собирались целыми подъездами», — пишут в своей книге Жидченко и Рыженко.
Омский предприниматель Евгений Щербаков вспомнил свое детство в 60-е годы. К примеру, до того, как в 1967 году открылся универмаг «Детский мир» (сегодня — «Дружный мир») на проспекте К. Маркса, 7, существовал одноименный магазин на улице Интернациональная, 35 (там же располагалось кафе «Лотос»).
«Помню, как в 1960 году родители привезли меня в [старый] „Детский Мир“. Огромный магазин, где было много игрушек и прочего. Дефицита не было, было изобилие. Новогодние маски, игрушки, мишура. Подготовка к Новому году начиналась с покупки подарков и елки, украшения квартиры. Мы с родителями ходили на елки. Жили в Нефтяниках, их украшали к празднику, проводили народные гуляния».
Что касается праздничных блюд, Евгений Щербаков рассказал о парадоксе: «в магазинах ничего не было, но у людей на столе было все».
«Начиная с 60-х, было у людей такое увлечение или состязание. Они не покупали продукты в магазинах, а доставали дефицит. Печень трески, красная икра. Были и оливье, и селедка под шубой. Фаршированные яйца, рулетики, свекла с чесноком и грецким орехом. А еще у меня матушка запекала буженину — это было фирменное блюдо. Покупался большой кусок свинины, задняя часть. Мясо фаршировалось чесноком, натиралось перцем, потом погружалось в духовку на два часа. Вкуснотища была невероятная. В общем, все было то же самое, что и сейчас — может, даже больше. Раньше люди сами солили помидоры, огурцы. Хозяйки состязались, у кого соленья получились лучше».
При этом, по словам Евгения Щербакова, «пьяных почти не было» — однако это не мешало омичам радоваться празднику.
«Ходили друг к другу в гости. У нас друзья семьи были выдумщики. Устраивали шарады, викторины с призами. К примеру, нужно было разрезать веревочку с завязанными глазами. В каждую новогоднюю ночь люди выходили на улицу, пели песни, запускали салюты».
1980-е
Своими воспоминаниями поделился родившийся в Белоруссии предприниматель Виктор Шкуренко: в Омск он переехал в 11-летнем возрасте.
«В детстве и частично в юности я застал советский период. Новый год — это был такой гастрономический праздник. В стране часто не хватало продуктов, но старались дефицитные продукты добыть. Период добывания начинался с ноября. [Как ритейлер] могу добавить, что еще 10 лет назад эта привычка закупаться перед Новым годом в ноябре еще сохранялась. Сейчас, конечно, этого нет, и все за три дня закупают продукты».
После праздничного застолья, по словам Виктора Шкуренко, все шли кататься на горку. «Большого многообразия не было. Все-таки, советские власти не особо поощряли развлечения своего народа. Было мало развлечений, помимо застолий и прогулок на улице. Когда я был студентом, мы ездили праздновать Новый год в Чернолучье. Сегодня у молодежи возможностей для празднования Нового года гораздо больше», — заметил бизнесмен.
Заместитель министра культуры Омской области Анна Статва рассказала, как отмечали Новый год у нее в семье в 80-е годы.
«Каждый год все друзья родителей (а их было немало) собирались у нас. Мы, будучи детьми, с родителями за общий стол не садились. Нам отводили отдельную комнату, где мы могли делать все, что душе угодно. В этой же комнате все мы и спали потом на одной большой кровати, ложась валетом».
Если сейчас аромат мандаринов кажется неотъемлемой частью праздника, то, по воспоминаниям Анны Статвы, в ее детстве цитрусовые были в дефиците. Выручали фруктами ленинградские друзья родителей — правда, присылали не мандарины, а апельсины. Их запах примешивался к аромату пихты, которую глава семьи привозил с Севера. Игрушки на пихте были исключительно стеклянные, поэтому обходиться с ними нужно было очень бережно.
«Стол у нас всегда ломился от яств, потому что папа привозил с севера все, чего не было в наших магазинах, начиная с зеленого горошка и заканчивая болгарскими компотами, а мама очень хорошо готовила. Главными были, конечно же, рыбные блюда — осетрина, нельма и муксун. В новогоднюю ночь обязательно все шли гулять, причем гуляли очень долго, зажигали фальшфейеры, пели песни и танцевали. Помню, как много людей всегда было на улице. Никто не сидел дома», — поделилась Анна Статва.
Формулу «новогодней радости омича» вывел Евгений Щербаков. Она работает вне зависимости от того, что творится на столе, под елкой, за окном — и, по всей видимости, продолжает быть актуальной и по сей день: «веселились искренне, от души, все были счастливые и дружили, роднились. Верили, что следующий год будет намного лучше, чем предыдущие».