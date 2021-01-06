Праздник без телевизора и мандаринов. Как отмечали Новый год в Омске в разные годы

Мандарины, елка и елочные игрушки, телевизор — сегодня для многих это неотъемлемые атрибуты встречи Нового года, а когда-то они были недоступны для омичей. Воспроизводим празднование Нового года в Омске в разные годы на основе воспоминаний омичей и ностальгических фотографий.