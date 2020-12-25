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В ГИБДД рассказали, какие наказания ждут омичей за поездку по еще не открытой дороге

В ГИБДД рассказали, какие наказания ждут омичей за поездку по еще не открытой дороге

25 декабря 2020, 17:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Город55 выяснил, ждут ли штрафы или более серьезные наказания омских водителей, которые ездят по еще не открытой официально дороге-дублеру 70 лет Октября.

В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали, что не будут наказывать омских водителей, которые едят по дороге-дублеру улицы 70 лет Октября. Дело в том, что до тех пор, пока дорогу не ввели в эксплуатацию, нет утвержденной схемы дорожного движения на этом участке.

Поэтому сотрудники ДПС не могут контролировать, ездят ли водители по дороге даже в том случае, если ее официально не открыли. Контролировать, есть ли на въезде заграждения для водителей, должен собственник дороги.

«Даже если водители сами отодвинули бетонные блоки, которые загораживали путь, и проехали, нарушений правил дорожного движения в этом случае не будет. Штрафовать за это никто не будет, — рассказали в ведомстве. — Если же водитель попал в аварию на этом участке, то за нарушение ПДД водитель понесет ответственность. Однако если он не справился с управлением и наехал на препятствие, то понести ответственность водитель может только в гражданском порядке. Для этого ему придется возместить убытки. Но это нужно будет решать через суд».

Напомним, что вчера на дороге-дублере произошла авария. Водитель машины снес автобусную остановку. В мэрии рассказали, что пока дорогу не ввели в эксплуатацию, подрядчик будет все восстанавливать за свой счет.

#Новости#Полиция#Общество#Омск сегодня
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