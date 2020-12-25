В ГИБДД рассказали, какие наказания ждут омичей за поездку по еще не открытой дороге

В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали, что не будут наказывать омских водителей, которые едят по дороге-дублеру улицы 70 лет Октября. Дело в том, что до тех пор, пока дорогу не ввели в эксплуатацию, нет утвержденной схемы дорожного движения на этом участке.
Поэтому сотрудники ДПС не могут контролировать, ездят ли водители по дороге даже в том случае, если ее официально не открыли. Контролировать, есть ли на въезде заграждения для водителей, должен собственник дороги.
«Даже если водители сами отодвинули бетонные блоки, которые загораживали путь, и проехали, нарушений правил дорожного движения в этом случае не будет. Штрафовать за это никто не будет, — рассказали в ведомстве. — Если же водитель попал в аварию на этом участке, то за нарушение ПДД водитель понесет ответственность. Однако если он не справился с управлением и наехал на препятствие, то понести ответственность водитель может только в гражданском порядке. Для этого ему придется возместить убытки. Но это нужно будет решать через суд».
Напомним, что вчера на дороге-дублере произошла авария. Водитель машины снес автобусную остановку. В мэрии рассказали, что пока дорогу не ввели в эксплуатацию, подрядчик будет все восстанавливать за свой счет.