В этой статье мы разберем, какие вакцины от коронавируса уже существуют, насколько они безопасны, когда будет всеобщая вакцинация, кто в первую очередь получит прививку, какие есть противопоказания к вакцинации и что делать, если уже переболел ковидом.
Созданием вакцины от COVID занимались сразу несколько стран мира. Пока известно о 170 вакцинах, каждую третью из них уже испытали на людях, и достаточно успешно. В некоторых странах уже после получения первых положительных результатов теста вакцину выпустили в массовое производство.
Еще 11 августа этого года Россия зарегистрировала двухэтапную вакцину «Спутник V». Ученые заявляют, что российская вакцина эффективна в 96% случаев, и с изучением новых данных эффективность не снижается уже несколько месяцев.
Другая российская вакцина от ковид-19 — препарат «Эпиваккорона» — испытывалась на жителях России старше 60 лет. Несколько недель назад запущено массовое производство этого препарата, ее начинают распространять, но не так быстро и не так активно, как «Спутник».
Немецкие ученые из концерна BioNTech и биохимики из американской компании Pfizer работали над еще одной вакциной. Ученые не стали выдумывать красивое название и просто дали ей наименование один-в-один как одна из компаний-разработчиков — собственно Pfizer. В ноябре 2020 года подошла к концу третья часть клинических испытаний, и их результат оказался впечатляющий: эффективность препарата достигла 95% (почти как российская, но не настолько эффективная). 21 декабря стало известно, что прививку от ковида Pfizer сделали новому президенту США Джо Байдену.
Кроме этого известно, что разработкой вакцин от китайского вируса заняты лаборатории в США, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Индонезии, Иране, Южной Корее, Японии и ряде других стран. Китай, как страна, откуда и стал распространяться коронавирус, занялись исследованием одними из первых. Компания Sinopharm разработала местный препарат к 9 декабря этого года, и сейчас жители Поднебесной прививаются быстрыми темпами.
Прежде чем начинать испытания под наблюдением специалистов и эммунологов, вакцина «Спутник V» успешно прошла доклинические испытания, в том числе на животных. Затем вакцину вкололи первым добровольцам летом этого года, испытания закончились уже 1 августа. Добровольцы перенесли вакцинацию хорошо, никаких побочных эффектов не было замечено, а все испытуемые получили высокий индекс антител.
ВАЖНО! Ни один из добровольцев не заразился коронавирусом после введения вакцины. Только после изучения результатов тестирования вакцину зарегистрировали — она стала первой в мире. 11 августа вакцина от ковида получила свидетельство о регистрации от Минздрава России.
Пострегистрационные клинические исследования проходили в России и Беларуси 25 августа 2020 года, в них участвовали 40 тыс человек. Также к испытаниям присоединились ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия. В декабре 2020 года вакцину первыми получили российские врачи, учителя и работники социальных служб.
Официальные данные гласят, что эффективность «Спутника V» превышает 91%. Что это означает? Из 100 добровольцев спустя 21 день после введения вакцины примерно 9 человек заболели коронавирусом. При этом больше половины из этих 9 человек получили плацебо.
Эффективность действия препарата рассчитывалась на основе данных более 22 тыс добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию «Спутник V» или плацебо. В результате наблюдений было выявлено 78 заболевших. Интересно, что из всех заболевших 62 человека, или 79% получили плацебо.
Одновременно с этим выяснилось, что в 100% случаев введение вакцины исключало тяжелое течение коронавируса у человека. То есть даже если после прививки у человека наблюдались симптомы COVID, инфекция протекала в легкой форме.
«Спутник V» несколько отличается от привычных нам вакцин. Препарат не содержит сам коронавирус, он состоит из вектора аденовируса человека, в котором есть протеин S — белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела у переболевшего человека. Вектор — модифицированный вирус, лишенный гена размножения, а это означает, что он не заразен.
Вакцинация против COVID-19 проходит не сразу, ее растягивают на несколько недель. Сначала пациенту делают одну инъекцию, а через несколько недель он получает повторный спасительный укол.
Сама вакцинация займет около часа. 10 минут у врача уйдет на первичный осмотр, чтобы оценить состояние здоровья пациента и исключить риски осложнений. Около 15 минут уйдет на разморозку препарата: вакцина транспортируется в морозильных камерах или в термоконтейнерах с сухим льдом при температуре не выше -18 градусов.
В одной ампуле пять доз, и вакцина размораживается сразу для пяти пациентов, которые пришли на прием. Открытая ампула пригодна для использования в течение двух часов, после чего ее эффективность серьезно падает. После укола еще около 30 минут врач будет наблюдать за состоянием пациента, и только после этого вакцинированный человек может идти по своим делам.
НА ЗАМЕТКУ! Отгулы, больничные и тем более отпуск после вакцинации от коронавируса не предоставляются.
Среди основных ограничений для вакцинации специалисты указывают беременность, хронические заболевания, перенесенную в течение последних двух недель вирусную инфекцию или поставленную в течение месяца другую прививку. В любом из этих случаев делать прививку от коронавируса нельзя!
Также прививка не рассчитана на больных ВИЧ или сифилисом, гепатитом В или С, туберкулезом, системными инфекциями (например, любимой болезнью киношного доктора Хауса — красной волчанкой). При наличии новообразований вакцинация тоже запрещена. А молодым семьям, которые в ближайшие три месяца планируют завести ребенка, лучше воздержаться от вакцинации или изменить свои планы.
Но это не все ограничения. Специалисты НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, категорически запрещают делать прививку тем, у кого за последний год обострилась ишемическая болезнь сердца или случай инсульта.
Отдельно скажем, что вакцина тестировалась на людях от 18 до 60 лет, потому достоверных сведений об опасности препарата для несовершеннолетних или пенсионеров нет, и делать ее детям и пожилым пока нельзя. Именно по этой причине до сих пор не привился от ковида президент России Владимир Путин — ему в этом году исполнилось 68 лет.
Спустя несколько месяцев после первых исследований не появилось данных о случаях серьезных осложнений. Специалисты утверждают, что побочные эффекты вакцины аналогичны тем, что бывают после прививки от гриппа. Легкое недомогание, незначительное повышение температуры и насморк, которые через один-два дня сходят на нет, наблюдались у одного из 20 пациентов. Это около 5% от общего числа привитых.
И все же вот список реакций, которые фиксировали врачи в течение 72 часов после укола вакцины пациентам:
У одного из пяти пациентов увеличиваются отдельные лимфоузлы, в основном под челюстью.
Случаев передозировки пока не зарегистрировано, но в случае нее вероятно появление тяжелой токсико-аллергической реакции. Пациенту при передозировке будет проведена симптоматическая терапия.
В Москве вакцинация стартовала 5 декабря, в регионах — 10 декабря. В столице запись на прививку идет полным ходом, вакцинируют и простых граждан, и работников различных предприятий. В Омской области партия вакцины из 1600 доз рассчитана пока только на медработников, педагогов и работников соцслужб, и все эти прививки поставят им до конца года.
Глава регионального минтруда Владимир Куприянов ранее сообщал, что массовая вакцинация омичей случится в 2021 году. Крупные партии «Спутника V» начнут поступать в первом квартале следующего года, а на полную иммунизацию населения уйдет около года.
ВАЖНО! Вакцинация от коронавируса в России бесплатная.
Сейчас известно, что обязательно делать прививку от коронавируса должны только врачи, учителя и представители соцсферы, но этот список может быть расширен. Недавно власти Омской области предложили тестировать на ковид еще и продавцов, кондукторов и водителей общественного транспорта и банковских работников. Вероятно, представителям таких профессий также вскоре начнут делать прививки «вне очереди».
ВНИМАНИЕ! Даже медики и учителя могут получить медотвод от прививки «Спутник V». Если у таких категорий граждан имеются противопоказания, если это пенсионеры и россияне старше 60 лет или они недавно перенесли ОРВИ, ставить прививку запрещено! При этом даже если у человека обнаружены антитела и он некоторое время назад переболел коронавирусом, прививку все равно нужно будет сделать.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко пояснил, что иммунитет вырабатывается к определенному штамму коронавируса и, по аналогии с вакциной от гриппа, препарат от COVID-19 будет обновляться раз в сезон. Потому тем, кто переболел ковидом в 2020 году, желательно привиться в 2021 году.
То же самое касается и людей, которые получат прививку в этом сезоне. Иммунитет к SARS-CoV-2 сохраняется от восьми месяцев до нескольких лет, но он защитит человека лишь от этого штамма. В следующий раз человек рискует заболеть снова, при этом болезнь будет протекать гораздо легче.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Антитела вырабатываются в каждом организме индивидуально. Известно достаточно случаев, когда человек спустя полгода после болезни имел больше антител, чем недавно излечившийся. Потому перед прививкой против COVID-19 обязательно следует проконсультироваться с врачом или сдать тест на антитела.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что иммунитет к китайской инфекции формируется в течение 42 дней (на секундочку, больше месяца!). На протяжении всего этого времени человек должен ходить в маске и как можно реже посещать людные места, а также ему стоит отказаться от алкоголя (более, чем на месяц!). Однако вскоре в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи сообщили, что хватит трехдневного воздержания от алкоголя до и после прививки.
Минздрав РФ официально запретил ставить прививки от коронавируса жителям России за деньги, так как в приоритете у больниц и клиник должно быть здоровье россиян, а не прибыль.
При этом допускается, что после всеобщей вакцинации жителей прививки разрешат делать платно. В первую очередь такая возможность должна быть предоставлена иностранцам, поясняют в ведомстве. Пока получить прививку в России могут только граждане страны.
ЭТО ИНТЕРЕСНО! Более 50 стран изъявили желание купить у Москвы несколько партий препарата «Спутник V», чтобы обезопасить своих граждан и других людей, которые могут отправиться в путешествия в эти страны. А в Чехии даже хотят организовать медицинский туризм в РФ. Предполагается, что в таком случае граждане получат возможность привиться от коронавируса в путешествии. Но пока никаких конкретных решений на этот счет нет.
Сейчас зарегистрироваться на получение прививки можно только в Москве. В Омске населению начнут делать прививки в январе–феврале 2021 года.
Регионы будут перенимать опыт столицы при организации регистрации на прививку и в отслеживании состояния привитых людей. Предполагается, что записаться на первую прививку можно будет на портале Госуслуг или непосредственно в пункте вакцинации. На вторую прививку получателя вакцины запишут автоматически.
Город55 поговорил с омскими медиками, которые уже получили прививку от ковид-19, некоторые из них — еще в октябре. За два месяца никаких побочных эффектов у них не нашлось.
«Все было по желанию, нас не заставляли ставить прививки. Даже от гриппа мы прививаемся добровольно. Укол был безболезненный, лично у меня ни после первой, ни после второй инъекции не было никаких „побочек“. Я на себе ничего не почувствовала, как будто и не ставила ничего. Только в результатах анализов отображается, что появились антитела и их достаточно», — Екатерина Яшина, медсестра БСМП-2.
«В первые сутки после первой дозы участилось сердцебиение, как будто паническая атака случилась. Хотя, скорее всего, это из-за того, что это был мой первый рабочий день, и я сильно переволновалась. Может, так совпало. Потом было все нормально. После второго укола ночью подскочила температура до 40 градусов, но наутро спала, и больше никаких побочных симптомов не было. Температура меня не напугала, я всегда так реагирую на прививки, даже на вакцину от сезонного гриппа. Врач предупредил, что это может случиться», — Наталья Воробьева, медсестра БСМП-2.