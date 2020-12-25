Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что иммунитет к китайской инфекции формируется в течение 42 дней (на секундочку, больше месяца!). На протяжении всего этого времени человек должен ходить в маске и как можно реже посещать людные места, а также ему стоит отказаться от алкоголя (более, чем на месяц!). Однако вскоре в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи сообщили, что хватит трехдневного воздержания от алкоголя до и после прививки.