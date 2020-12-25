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Омичи жалуются на шум со стороны еще не открытой улицы-дублера 70 лет Октября

Омичи жалуются на шум со стороны еще не открытой улицы-дублера 70 лет Октября

25 декабря 2020, 12:55
Фото: Город55
Жители домов, расположенных вдоль недавно введенной в эксплуатацию дороги-дублера улицы 70 лет Октября, жалуются на уже оживленное движение со стороны магистрали. Омичи недоумевают, как можно создавать столько шума на магистрали, на которой официальной еще запрещено ездить.

«Ночью не раз просыпалась от шума машин, проезжающих по этой новой дороге. Несколько раз наблюдала небольшую пробку, а ведь там движение еще даже толком не запущено. Страшно подумать, как изменится жизнь микрорайона, особенно людей, которые купили квартиры с выходом окон на дорогу», - рассказали местная жительница Городу55.

Напомним, в социальных сетях ранее появлялись сообщения о первых авариях на еще закрытой для движения дороге. ДТП произошло в районе пересечения дороги-дублера с бульваром Архитекторов. Столкнулись автомобиль Lada Granta и машина сервиса «Яндекс такси».

Позже горожане рассказали о первой пробке, которая образовалась от магазина «База ВАЗа» и растягивалась до пересечения улиц 3-й Енисейская и Конева. Машины проезжали этот участок почти час.

#Новости#Дорога-дублер от метромоста до Крупской#Город
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