Омичи жалуются на шум со стороны еще не открытой улицы-дублера 70 лет Октября

«Ночью не раз просыпалась от шума машин, проезжающих по этой новой дороге. Несколько раз наблюдала небольшую пробку, а ведь там движение еще даже толком не запущено. Страшно подумать, как изменится жизнь микрорайона, особенно людей, которые купили квартиры с выходом окон на дорогу», - рассказали местная жительница Городу55.
Напомним, в социальных сетях ранее появлялись сообщения о первых авариях на еще закрытой для движения дороге. ДТП произошло в районе пересечения дороги-дублера с бульваром Архитекторов. Столкнулись автомобиль Lada Granta и машина сервиса «Яндекс такси».
Позже горожане рассказали о первой пробке, которая образовалась от магазина «База ВАЗа» и растягивалась до пересечения улиц 3-й Енисейская и Конева. Машины проезжали этот участок почти час.