Омичи жалуются на шум со стороны еще не открытой улицы-дублера 70 лет Октября

«Ночью не раз просыпалась от шума машин, проезжающих по этой новой дороге. Несколько раз наблюдала небольшую пробку, а ведь там движение еще даже толком не запущено. Страшно подумать, как изменится жизнь микрорайона, особенно людей, которые купили квартиры с выходом окон на дорогу», - рассказали местная жительница Городу55.