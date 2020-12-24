На пока закрытой дороге на Левобережье Омска заработали светофоры

Как оказалось, все эти омичи являются нарушителями ПДД: объект хоть и признан безопасным, но пока еще не введен в эксплуатацию, и потому ездить по нему запрещено. Здесь даже установлены бетонные блоки, но каждое утро они оказываются на обочинах, и автолюбители продолжают двигаться по новой дороге.