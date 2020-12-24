На пока закрытой дороге на Левобережье Омска заработали светофоры

Только сегодня, 24 декабря, стало известно о том, что дорога наконец получила положительное экспертное заключение о качестве новой дороги. Новостей о ее открытии пока не было, но на объекте уже работают светофоры и даже ездят машины. Город55 запечатлел первых автомобилистов, которые оценили качество пока не открытой дороги.
Как оказалось, все эти омичи являются нарушителями ПДД: объект хоть и признан безопасным, но пока еще не введен в эксплуатацию, и потому ездить по нему запрещено. Здесь даже установлены бетонные блоки, но каждое утро они оказываются на обочинах, и автолюбители продолжают двигаться по новой дороге.
В мэрии города подтвердили, что дорога все еще закрыта, а светофоры работают не для регулирования движения.
«Светофоры работают в тестовом режиме, а вот насчет машин — это нарушение ПДД. Стоят предупреждающие о запрете проезда знаки и бетонные блоки», — сообщили Городу55 в мэрии Омска.
Напомним, строительство дорог по улицам 3-я Островская и Крупской началось в этом году. На работы потратили более 1 млрд рублей. Отметим, что дорогу-дублер собирались открыть до Нового года. Изначально открытие запланировали на 15 декабря, но сроки сдвинулись. Сегодня мэрия получила официальное разрешение на ввод дороги в эксплуатацию.