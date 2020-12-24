Город55
ГлавноеВсе новости
На пока закрытой дороге на Левобережье Омска заработали светофоры

На пока закрытой дороге на Левобережье Омска заработали светофоры

24 декабря 2020, 18:04
Фото: Город55
На новой дороге-дублере улицы 70 лет Октября на Левобережье Омска уже запустили светофоры, и автомобилисты воспользовались возможностью проехать по пока пустующей дороге. Однако, как выяснилось, они оказались злостными нарушителями ПДД.

Только сегодня, 24 декабря, стало известно о том, что дорога наконец получила положительное экспертное заключение о качестве новой дороги. Новостей о ее открытии пока не было, но на объекте уже работают светофоры и даже ездят машины. Город55 запечатлел первых автомобилистов, которые оценили качество пока не открытой дороги.

Как оказалось, все эти омичи являются нарушителями ПДД: объект хоть и признан безопасным, но пока еще не введен в эксплуатацию, и потому ездить по нему запрещено. Здесь даже установлены бетонные блоки, но каждое утро они оказываются на обочинах, и автолюбители продолжают двигаться по новой дороге.

Фото: Город55

В мэрии города подтвердили, что дорога все еще закрыта, а светофоры работают не для регулирования движения.

«Светофоры работают в тестовом режиме, а вот насчет машин — это нарушение ПДД. Стоят предупреждающие о запрете проезда знаки и бетонные блоки», — сообщили Городу55 в мэрии Омска.

Напомним, строительство дорог по улицам 3-я Островская и Крупской началось в этом году. На работы потратили более 1 млрд рублей. Отметим, что дорогу-дублер собирались открыть до Нового года. Изначально открытие запланировали на 15 декабря, но сроки сдвинулись. Сегодня мэрия получила официальное разрешение на ввод дороги в эксплуатацию.

#Новости#Дорога-дублер от метромоста до Крупской#Город#Эксклюзивы#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57