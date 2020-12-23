В Омске объявили банкротом еще одну компанию корпорации «ОША»

Конкурсное производство введено в отношении АО «Продовольственная корпорация «ОША». Напомним, предприятие занималось производством мясной продукции и кормов для животных. Конкурсным управляющим утвержден Александр Цуканов, производство продлится полгода. Свой отчет конкурсный управляющий должен будет представить 7 июля 2021 года.
Это уже третье предприятие группы компаний «ОША», которое банкротится. В декабре 2019 года банкротом признали ООО «ОША», которое занималось недвижимостью, в начале этого года конкурсное производство ввели на предприятии «Ликероводочный завод «ОША». Отметим, что совладельцами группы компаний "ОША" является семья омского предпринимателя Владимира Веретено.