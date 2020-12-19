Для корпуса-долгостроя ОмГУ начали закупать оборудование на 60 млн рублей

Согласно документам закупок, только на мультимедийное оборудование, в том числе ноутбуки, мониторы, интерактивные доски, акустические системы, проекторы потратят около 30 млн рублей. Поставка и монтаж оборудования должна закончиться к началу весны 2021 года.
На мебель — парты, рабочие столы, шкафы, диваны и вешалки для одежды — планируют потратить почти 21 млн рублей. Их должны поставить в корпус на Фрунзе в течение 40 дней с момента заключение контракта, еще 20 дней дается на сборку и установку.
В аналогичный срок должны уложиться поставщики мебели для университетской столовой. Кроме плит, холодильников и морозильных шкафов, моечных ванн и витрин, университет должен закупить микроволновые печи, фритюрницы, слайсеры, миксер, кухонный комбайн и другие кухонные агрегаты. На эти цели планируется потратить 9.7 млн рублей.
В документах подчеркивается, что на все оборудование и мебель должна действовать гарантия в течение 12 месяцев с момента передачи их в распоряжение университета. В качестве источника финансирования закупок указаны «субсидии в целях приобретения нефинансовых активов». Итоги аукционов должны подвести 29 декабря этого года.
Напомним, девятиэтажный главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского строится уже более 12 лет. Несколько раз менялись подрядчики на объекте и увеличивались расходы на выполнение работ. В октябре 2019 года Омский госуниверситет объявил аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по завершению строительства главного корпуса. 30 октября омское УФАС приостановило определение победителя из-за поступивших жалоб. Проректор по строительству ОмГУ Александр Костюков тогда назвал жалобщиков »профессиональными вымогателями», пытающимися сорвать аукцион.