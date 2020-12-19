Для корпуса-долгостроя ОмГУ начали закупать оборудование на 60 млн рублей

Напомним, девятиэтажный главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского строится уже более 12 лет. Несколько раз менялись подрядчики на объекте и увеличивались расходы на выполнение работ. В октябре 2019 года Омский госуниверситет объявил аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по завершению строительства главного корпуса. 30 октября омское УФАС приостановило определение победителя из-за поступивших жалоб. Проректор по строительству ОмГУ Александр Костюков тогда назвал жалобщиков »профессиональными вымогателями», пытающимися сорвать аукцион.