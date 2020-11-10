Три главные омские новости вторника о медицине, школах и надежде

Новость №1. Стало известно, кто возглавит два омских медучреждения после назначения Александра Мураховского главой профильного ведомства. Во главе БСМП № 1 встанет Евгений Осипов, который был заместителем главного врача по организационно-методической работе. Городской больницей №1 будет руководить Анатолий Малюк. Ранее он был заместителем главврача по медицинской части.
Новость №2. Как рассказали на сегодняшней пресс-конференции, школьные каникулы продлили, чтобы снизить рост заболеваемости среди учеников и педагогов. За месяц число заболевших учителей увеличилось: по данным на 15 октября, их было 0,14% от общего числа. На 9 ноября их стало уже 0,26%.
Новость №3. Утверждена концепция праздничного оформления Омска к Новому году и Рождеству. Слоган: «В Новый год за счастьем». Как пояснили в мэрии, лейтмотив праздника – это обновление, преображение и восстановление сил, возвращение к привычному укладу жизни.