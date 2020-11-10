Три главные омские новости вторника о медицине, школах и надежде

Новость №2. Как рассказали на сегодняшней пресс-конференции, школьные каникулы продлили, чтобы снизить рост заболеваемости среди учеников и педагогов. За месяц число заболевших учителей увеличилось: по данным на 15 октября, их было 0,14% от общего числа. На 9 ноября их стало уже 0,26%.