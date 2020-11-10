Мэрия Омска представила концепцию новогоднего оформления города

В ведомстве пояснили, что логотип Омска будет дополнен еловым лесом и снежинками, а также там появился слоган: «В Новый год за счастьем». Концепция отражает главные пожелания россиян, которые часто озвучивают под бой курантов в Новый год.
Лейтмотив праздника – обновление, преображение и восстановление сил, возвращение к привычному укладу жизни и традициям, подчеркнули в ведомстве. На городских рекламных щитах появятся баннеры со стилизованным изображением омских достопримечательностей: Тарских ворот, Никольского собора, пожарной каланчи, магазина «Московские торговые ряды» на Любинском проспекте, фонтана на улице Чокана Валиханова и шара «Держава».
Цвет и художественное оформлением элементов решили изменить, это объяснили тем, что в последнее время стало актуально смотреть на привычные вещи под новым углом. Такими же изображениями оформят Главную городскую елку.