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Мэрия Омска представила концепцию новогоднего оформления города

Мэрия Омска представила концепцию новогоднего оформления города

10 ноября 2020, 12:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Мэрия Омска опубликовала концепцию праздничного оформления города в Новому году и Рождеству.

В ведомстве пояснили, что логотип Омска будет дополнен еловым лесом и снежинками, а также там появился слоган: «В Новый год за счастьем». Концепция отражает главные пожелания россиян, которые часто озвучивают под бой курантов в Новый год.

Лейтмотив праздника – обновление, преображение и восстановление сил, возвращение к привычному укладу жизни и традициям, подчеркнули в ведомстве. На городских рекламных щитах появятся баннеры со стилизованным изображением омских достопримечательностей: Тарских ворот, Никольского собора, пожарной каланчи, магазина «Московские торговые ряды» на Любинском проспекте, фонтана на улице Чокана Валиханова и шара «Держава».

Фото: мэрия Омска

Цвет и художественное оформлением элементов решили изменить, это объяснили тем, что в последнее время стало актуально смотреть на привычные вещи под новым углом. Такими же изображениями оформят Главную городскую елку.

#Новости#Новый год#Город
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