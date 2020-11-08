Три воскресные новости о болезнях, закупках и арестах в Омске

Новость № 1. Закупочная. На минувшей неделе Ирину Солдатову сняли с поста министра здравоохранения Омской области. Город55 решил посмотреть, как омский Минздрав тратил деньги под ее руководством в течение семи месяцев ее работы.
Новость № 2. Непривычная. Омичи заметили в небе над городом неожиданное для ноября явление — двойную радугу после дождя. Соцсети сразу же заполнились фотографиями разноцветной дуги.
Новость № 3. Спортивная. В Омске грозит повториться история с разрушенным картодромом. Руководство ДОСААФ решило пожертвовать водно-моторной станцией, где тренируется сборная области. Спортсменов могут выселить из единственной в регионе базы по этому виду спорта. И это далеко не последний актив общества, арестованный за долги.
Бонусная новость. Корреспондент Города55 на своем примере рассказал, как он в течение месяца лечился, получив диагноз «пневмония с подозрением на СOVID-19». О том, как развивалась болезнь, что пришлось пережить, посещая больницы, и что помогло выздороветь, можно узнать в материале ниже.