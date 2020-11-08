Три воскресные новости о болезнях, закупках и арестах в Омске

Бонусная новость. Корреспондент Города55 на своем примере рассказал, как он в течение месяца лечился, получив диагноз «пневмония с подозрением на СOVID-19». О том, как развивалась болезнь, что пришлось пережить, посещая больницы, и что помогло выздороветь, можно узнать в материале ниже.