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В небе над Омском в ноябре появилась радуга

В небе над Омском в ноябре появилась радуга

8 ноября 2020, 16:53
Фото: Наталья Белокрылова / "Омск ВК"
Омичи в воскресенье, 8 ноября, заметили в небе непривычное для ноября явление — радугу, еще и двойную. Фотографиями горожане делятся в социальных сетях.

Радуга появилась в небе около 16:30 часов, после небольшого дождя. Ранее синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды и сильном ветре, но ненастье обошло Омск стороной.

После дождя омичи стали активно делиться фотографиями необычного для ноября явления. Двойную радугу заметили жители Амурского поселка.

Спустя буквально полчаса после дождя дождевые тучи скрылись, и Омск оказался под чистым голубым небом. Интересно, что синоптики уже завтра обещают возвращение ненастной погоды с метелью и порывами ветра со скоростью до 24 м/с.

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