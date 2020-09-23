Омичам продавали небезопасные фрукты и овощи

Торговый объект находится по улице 22 Апреля и по Проспекту Мира. Персонал в указанных точках работал не проходя термометрию, без СИЗов, а также без антисептической обработки рук и инвентаря. Советский районный суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что выявленные факты ставят под угрозу жизни и здоровье граждан.
Суд приостановил работу торговых павильонов на срок 5 суток. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Советскому административному округу г. Омска УФССП России по Омской области.