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Омичам продавали небезопасные фрукты и овощи

Омичам продавали небезопасные фрукты и овощи

23 сентября 2020, 12:34
Фото: pixabay.com
Судебные приставы Омской области по решению суда приостановили работу двух торговых павильонов «Овощи.Фрукты», принадлежащий ИП, который привлечен к административной ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Торговый объект находится по улице 22 Апреля и по Проспекту Мира. Персонал в указанных точках работал не проходя термометрию, без СИЗов, а также без антисептической обработки рук и инвентаря. Советский районный суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что выявленные факты ставят под угрозу жизни и здоровье граждан.

Суд приостановил работу торговых павильонов на срок 5 суток. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Советскому административному округу г. Омска УФССП России по Омской области.

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