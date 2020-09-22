В омском Минздраве объяснили, почему не могут вернуть одежду Алексея Навального

По информации издания, накануне политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте объявление, в котором потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в момент, когда впал в кому. В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области прокомментировали заявление оппозиционера.
В ведомстве объяснили, что больница скорой медицинской помощи № 1 не может этого сделать. Дело в том, что ее изъяли следователи во время проведения доследственной проверки. В Минздраве не знают о дальнейшей судьбе одежды.
«Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, органы следствия, а не министерство или администрация больницы», — объяснили в пресс-службе ведомства.