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В омском Минздраве объяснили, почему не могут вернуть одежду Алексея Навального

В омском Минздраве объяснили, почему не могут вернуть одежду Алексея Навального

22 сентября 2020, 08:10
Фото: instagram.com/navalny
Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он прибыл в Омск, но врачи не могут ее вернуть, поскольку ее забрали следователи, сообщает ТАСС.

По информации издания, накануне политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте объявление, в котором потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в момент, когда впал в кому. В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области прокомментировали заявление оппозиционера.

В ведомстве объяснили, что больница скорой медицинской помощи № 1 не может этого сделать. Дело в том, что ее изъяли следователи во время проведения доследственной проверки. В Минздраве не знают о дальнейшей судьбе одежды.

«Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, органы следствия, а не министерство или администрация больницы», — объяснили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Врачи#Алексей Навальный#Общество#Омск сегодня
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