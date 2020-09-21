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Стало известно, куда из сквера Молодоженов в Омске перенесут площадку для собак

Стало известно, куда из сквера Молодоженов в Омске перенесут площадку для собак

21 сентября 2020, 16:21
Фото: Юлия Жилова / "Омск ВК"
В администрации Советского округа города рассказали, куда переместят площадку для выгула и дрессировки собак. В ведомстве заверили, что она останется в пределах сквера Молодоженов.

Сообщается, что площадку демонтировали для реконструкции. После этого она «переедет» на новый участок сквера Молодоженов.

«Монтаж малых архитектурных форм на площадке для дрессировки собак запланирован уже на следующей неделе. Перенос площадки обусловлен тем, что земля под вышеобозначенной площадкой не является муниципальной и передана третьим лицам. Место для переноса площадки для дрессировки собак определенно совместно с общественниками и местными жителями — владельцами собак», — рассказали в окружной администрации и добавили, что местных жителей уведомляли о переносе через КТОС «Ермак», социальные сети и объявления.

Отмечается также, что площадка, как и ранее, будет бесплатной.

Напомним, 15 сентября в соцсетях появились жалобы на демонтаж площадки для выгула и дрессировки собак в сквере Молодоженов.

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