Стало известно, куда из сквера Молодоженов в Омске перенесут площадку для собак

«Монтаж малых архитектурных форм на площадке для дрессировки собак запланирован уже на следующей неделе. Перенос площадки обусловлен тем, что земля под вышеобозначенной площадкой не является муниципальной и передана третьим лицам. Место для переноса площадки для дрессировки собак определенно совместно с общественниками и местными жителями — владельцами собак», — рассказали в окружной администрации и добавили, что местных жителей уведомляли о переносе через КТОС «Ермак», социальные сети и объявления.