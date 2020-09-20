От коронавируса скончались три омича

Отмечается, что среди новых случаев 37 обнаружены в Омске. В Кормиловском районе зафиксировано 6 новых случаев, в Омском районе – 4. По 2 новых заболевших – в Муромцевском и Азовском районах. Также по одному новому пациенту обнаружили в Нижнеомском, Черлакском, Знаменском, Любинском, Тюкалинском, Щербакульском, Калачинском и Марьяновском районах.