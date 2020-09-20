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От коронавируса скончались три омича

От коронавируса скончались три омича

20 сентября 2020, 14:56
Фото: Pixabay
Всего за время пандемии умерли 268 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным на 20 сентября, за минувшие сутки коронавирус нашли у 59 жителей Омской области. Общее количество заразившихся за время пандемии - 10 249 человек. За сутки не стало трех пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев – 268.

Отмечается, что среди новых случаев 37 обнаружены в Омске. В Кормиловском районе зафиксировано 6 новых случаев, в Омском районе – 4. По 2 новых заболевших – в Муромцевском и Азовском районах. Также по одному новому пациенту обнаружили в Нижнеомском, Черлакском, Знаменском, Любинском, Тюкалинском, Щербакульском, Калачинском и Марьяновском районах.

Выздоровели за сутки 60 человек, общее количество выздоровевших пациентов - 8 562. За сутки сделано 4 594 теста.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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