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Ветеринары рассказали, как птичий грипп попал в Омскую область

Ветеринары рассказали, как птичий грипп попал в Омскую область

17 августа 2020, 16:36
Фото: pixabay.com
Специалисты полагают, что заражение произошло от диких водоплавающих птиц, популяция которых увеличилась из-за жаркого лета. Сельчане же привыкли выпускать кур и уток на открытый выгул, где они контактируют с дикими сородичами.

По мнению Россельхознадзора, инфекция в Омской области не носит «завозной» характер. Виной стали жара и беспечность сельских жителей.

«В этом году аномально жаркая погода, дикие водоплавающие птицы сумели вывести по два выводка в этом сезоне. То есть водоплавающей птицы стало значительно больше, заражение, конечно, произошло от нее. В личных подворьях часто нарушают безвыгульный режим содержания домашней птицы, происходит контакт с дикой», — сообщил на пресс-конференции начальник управления Россельхознадзора по региону Олег Подкорытов.

В трех районах Омской области ввели ЧС из-за птичьего гриппа
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По его словам, сейчас в мире складывается опасная ситуация по гриппу птиц. В разных странах зафиксирован 331 очаг заражения, 325 из них — среди домашней птицы, 6 — среди дикой. Вспышки зарегистрированы в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Румынии и Словакии. В России еще один очаг выявлен в Челябинской области.

Птичий грипп относится к особо опасным заболеваниям. Опасен он и для человека.

«Для сельского хозяйства это большой ущерб, много ресурсов тратится на ликвидацию последствий. Летальность при заболевании птиц может достигать 80%, инкубационный период короткий — от нескольких часов до двух суток, поэтому инфекция распространяется на большую территорию. Исследования говорят, что она передается человеку, вирус в любой момент может мутировать. Достоверно доказано, что так называемая „испанка“ (эпидемия гриппа в начале 20 века — прим. ред.), унасшая жизни 50 млн человек, была вызвана одним из подтипов вируса гриппа птиц», — отметил руководитель ГУ ветеринарии по Омской область Владимир Плащенко.

Как уже писал Город55, из-за инфекции уничтожают больных птиц вместе со здоровыми. В трех районах области объявлен режим ЧС и введен карантин, у населения уже изъято все поголовье домашней птицы — 1741 голова общим весом 2.5 тонны. Пострадавшим жителям выплатят компенсации.

В Омской области последняя вспышка птичьего гриппа произошла в 2005–2006 годах. Заражений среди людей не было.

#Новости#Общество
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