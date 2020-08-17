Ветеринары рассказали, как птичий грипп попал в Омскую область

«Для сельского хозяйства это большой ущерб, много ресурсов тратится на ликвидацию последствий. Летальность при заболевании птиц может достигать 80%, инкубационный период короткий — от нескольких часов до двух суток, поэтому инфекция распространяется на большую территорию. Исследования говорят, что она передается человеку, вирус в любой момент может мутировать. Достоверно доказано, что так называемая „испанка“ (эпидемия гриппа в начале 20 века — прим. ред.), унасшая жизни 50 млн человек, была вызвана одним из подтипов вируса гриппа птиц», — отметил руководитель ГУ ветеринарии по Омской область Владимир Плащенко.