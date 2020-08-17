В трех районах Омской области ввели ЧС из-за птичьего гриппа

«Здесь будет усредненная цена. Анализируя ситуацию, мы видим, что население не будет в ущербе. Сегодня уже практически сформировано взрослое поголовье. Если бы это случилось в апреле–мае, мы понимаем, что у птенцов, которые весят незначительно, стоимость будет ниже. Но сейчас птица взрослая, соответственно, ее ценность будет отражена в весовом объеме и умножена на единицу измерения», — пообещал Дрофа.