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В трех районах Омской области ввели ЧС из-за птичьего гриппа

В трех районах Омской области ввели ЧС из-за птичьего гриппа

17 августа 2020, 15:40
Фото: pixabay.com
Вспышка инфекции подтвердилась в поселках Ситниково Нижнеомского района, Новгородцево Крутинского района и в деревне Новотимофеевка Полтавского района. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, все поголовье домашней птицы изымают у населения.

О ситуации с птичьим гриппом в Омской области рассказал сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

По его словам, первый очаг заболевания был выявлен 12 августа в Полтавском районе. Затем положительные пробы получили еще в двух районах, где фиксировался падеж птицы.

«На этих территориях уже объявлен режим ЧС и введен карантин. Все необходимые мероприятия были проведены. 15 августа провели отчуждение птицы в этих населенных пунктах», — сообщил Дрофа.

Карантин по указу губернатора Александра Буркова введен до 11 сентября. При необходимости его могут продлить.

Инфекция считается особо опасной, поэтому по закону у населения изымают все поголовье птицы, независимо от того, заражена она или нет. Под отчуждение попало 106 подворий, изъята и уничтожена 1741 птица общим весом 2.5 тонны. По закону жителям полагается денежная компенсация, которую начнут выплачивать после карантина, сумму по девяти видам птиц должны определить в ближайшее время.

«Здесь будет усредненная цена. Анализируя ситуацию, мы видим, что население не будет в ущербе. Сегодня уже практически сформировано взрослое поголовье. Если бы это случилось в апреле–мае, мы понимаем, что у птенцов, которые весят незначительно, стоимость будет ниже. Но сейчас птица взрослая, соответственно, ее ценность будет отражена в весовом объеме и умножена на единицу измерения», — пообещал Дрофа.

Сейчас в очагах обеззараживаются подворья. Во время действия карантина в населенных пунктах выставят посты, которые будут проверять весь въезжающий и выезжающий транспорт.

Отметим, в последний раз с птичьим гриппом Омская область сталкивалась в 2005–2006 годах. Сейчас в России очаги зарегистрированы также в Челябинской области. Известно о вспышках заболевания в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Словакии и Румынии.

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