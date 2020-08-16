Омская полиция «взялась» за семью, где били бабушку-ветерана

Полиция сообщает, что ранее официальных обращений по поводу пенсионерки к ним не поступало. Напомним, речь идет о бабушке-ветеране, которая живет в доме по улице Багратиона. 11 августа соседи забили тревогу. Подробнее об этом можно прочитать в материале ниже. Город55 приезжал в дом, где живет пенсионерка.
Сегодня стало известно, что сотрудники полиции в течение нескольких дней опрашивали соседей бабушки и всех ее родственников. Удалось установить, что пенсионерка живет в квартире вместе с внуком. Он работает вахтовым методом. На данный момент находится на больничном. И злоупотребляет алкоголем — об этом рассказала бабушка участковому.
На фоне пьянства внука в семье возникают конфликты. Однако, по данным полиции, деньги мужчина у пенсионерки не забирает, телесные повреждения не причиняет. Это подтверждают и другие родственники, и опрошенные жители подъезда.
Дочь пенсионерки пояснила, что в ближайшее время будет решать вопрос о переселении сына. Сейчас сотрудники УМВД проводят с мужчиной индивидуальную профилактическую работу. Внук пообещал больше не нарушать общественный порядок.
На данный момент адрес дома, где проживает пенсионерка, находится под пристальным вниманием местного участкового — он посещает квартиру каждые два дня. Проверка полиции продолжается.