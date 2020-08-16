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Омская полиция «взялась» за семью, где били бабушку-ветерана

Омская полиция «взялась» за семью, где били бабушку-ветерана

16 августа 2020, 18:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
После того, как в соцсетях и СМИ появилась информация о возможных противоправных действиях в отношении 90-летней жительницы Амурского поселка, к ней был направлен участковый уполномоченный полиции. Сейчас идет проверка, сообщает УМВД.

Полиция сообщает, что ранее официальных обращений по поводу пенсионерки к ним не поступало. Напомним, речь идет о бабушке-ветеране, которая живет в доме по улице Багратиона. 11 августа соседи забили тревогу. Подробнее об этом можно прочитать в материале ниже. Город55 приезжал в дом, где живет пенсионерка.

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Сегодня стало известно, что сотрудники полиции в течение нескольких дней опрашивали соседей бабушки и всех ее родственников. Удалось установить, что пенсионерка живет в квартире вместе с внуком. Он работает вахтовым методом. На данный момент находится на больничном. И злоупотребляет алкоголем — об этом рассказала бабушка участковому.

На фоне пьянства внука в семье возникают конфликты. Однако, по данным полиции, деньги мужчина у пенсионерки не забирает, телесные повреждения не причиняет. Это подтверждают и другие родственники, и опрошенные жители подъезда.

Дочь пенсионерки пояснила, что в ближайшее время будет решать вопрос о переселении сына. Сейчас сотрудники УМВД проводят с мужчиной индивидуальную профилактическую работу. Внук пообещал больше не нарушать общественный порядок.

На данный момент адрес дома, где проживает пенсионерка, находится под пристальным вниманием местного участкового — он посещает квартиру каждые два дня. Проверка полиции продолжается.

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