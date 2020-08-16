Омская полиция «взялась» за семью, где били бабушку-ветерана

Полиция сообщает, что ранее официальных обращений по поводу пенсионерки к ним не поступало. Напомним, речь идет о бабушке-ветеране, которая живет в доме по улице Багратиона. 11 августа соседи забили тревогу. Подробнее об этом можно прочитать в материале ниже. Город55 приезжал в дом, где живет пенсионерка.