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В омскую больницу поступил новый томограф

В омскую больницу поступил новый томограф

14 августа 2020, 12:16
Фото: правительство Омской области
В настоящее время оборудование устанавливается, ведутся пуско-наладочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новый томограф появится в основном корпусе городской поликлиники №4 на проспекте Королёва, 10/2. Современное оборудование японского производства обошлось в 58 миллионов рублей. Томограф был приобретен на средства федеральной субсидии, кроме того, более 250 тысяч рублей выделили из бюджета медучреждения.

На томографе будут проводить диагностику систем организма – в обычном режиме или с использованием контрастного вещества. Обследование проводится по назначению врача.

Грузоподъемность стола – до 150 килограммов. Еще одна отличительная характеристика нового оборудования – высокая разрешающая способность. Как подчеркивают в Минздраве, аппарат будет крайне полезен в исследовании органов грудной клетки пациентов, перенесших коронавирус.

#Новости#Минздрав#Медицина#Общество
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