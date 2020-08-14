В омскую больницу поступил новый томограф

Новый томограф появится в основном корпусе городской поликлиники №4 на проспекте Королёва, 10/2. Современное оборудование японского производства обошлось в 58 миллионов рублей. Томограф был приобретен на средства федеральной субсидии, кроме того, более 250 тысяч рублей выделили из бюджета медучреждения.