В омскую больницу поступил новый томограф

Новый томограф появится в основном корпусе городской поликлиники №4 на проспекте Королёва, 10/2. Современное оборудование японского производства обошлось в 58 миллионов рублей. Томограф был приобретен на средства федеральной субсидии, кроме того, более 250 тысяч рублей выделили из бюджета медучреждения.
На томографе будут проводить диагностику систем организма – в обычном режиме или с использованием контрастного вещества. Обследование проводится по назначению врача.
Грузоподъемность стола – до 150 килограммов. Еще одна отличительная характеристика нового оборудования – высокая разрешающая способность. Как подчеркивают в Минздраве, аппарат будет крайне полезен в исследовании органов грудной клетки пациентов, перенесших коронавирус.