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В УФСИН отрицают заражение заключенных коронавирусом в омских колониях

В УФСИН отрицают заражение заключенных коронавирусом в омских колониях

13 августа 2020, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ранее СМИ со ссылкой на омского омбудсмена Ирину Касьянову заявляли о 18 заболевших заключенных.

В УФСИН же в ответ на запрос Города55 заявили, что в колониях не было ни одного случая COVID-19.

«На сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее в исправительных колониях № 6, 7 и лечебно-исправительном учреждении № 2 осужденные обратились в медицинские части с симптомами ОРВИ. Данные лица были немедленно изолированы […] В настоящее время состояние здоровья осужденных оценивается как удовлетворительное, полученный анализ повторного теста на COVID-19 показал отрицательный результат», — говорится в ответе пресс-службы.

В УФСИН также утверждают, что у всех контактировавших с ними лицами тоже взяли анализы на коронавирус, результаты отрицательные.

Напомним, на прошлой неделе уполномоченный по правам человека в Омской области со ссылкой на начальника ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России Евгения Коломбета сообщила СМИ о том, что коронавирусом заразились 18 омских осужденных. По ее словам, все они уже выздоровели.

#Новости#Коронавирус COVID-19#УФСИН#Колония#Эксклюзивы#Омск сегодня#Общество
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