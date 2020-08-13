В УФСИН отрицают заражение заключенных коронавирусом в омских колониях

В УФСИН же в ответ на запрос Города55 заявили, что в колониях не было ни одного случая COVID-19.
«На сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ранее в исправительных колониях № 6, 7 и лечебно-исправительном учреждении № 2 осужденные обратились в медицинские части с симптомами ОРВИ. Данные лица были немедленно изолированы […] В настоящее время состояние здоровья осужденных оценивается как удовлетворительное, полученный анализ повторного теста на COVID-19 показал отрицательный результат», — говорится в ответе пресс-службы.
В УФСИН также утверждают, что у всех контактировавших с ними лицами тоже взяли анализы на коронавирус, результаты отрицательные.
Напомним, на прошлой неделе уполномоченный по правам человека в Омской области со ссылкой на начальника ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России Евгения Коломбета сообщила СМИ о том, что коронавирусом заразились 18 омских осужденных. По ее словам, все они уже выздоровели.