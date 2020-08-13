Омичи пожаловались на «лютую вонь»

Накануне вечером в сообществе «Омск ВК» появилась жалоба от жителей Левобережья на очередные выбросы. «Время 21:50. Лютая вонь с улицы (сероводородом, болотом)» - написали омичи. Правда, не все горожане с Левого берега почувствовали запах: некоторые написали, что у них «все ок», другие же подтвердили «жуткую вонь». Также о сильном запахе тухлых яиц сообщили горожане, живущие на улице 10 лет Октября.