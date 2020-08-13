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Омичи пожаловались на «лютую вонь»

Омичи пожаловались на «лютую вонь»

13 августа 2020, 08:35
Фото: Pixabay
Очередные выбросы коснулись жителей Левобережья. Жалоба появилась в соцсетях.

Накануне вечером в сообществе «Омск ВК» появилась жалоба от жителей Левобережья на очередные выбросы. «Время 21:50. Лютая вонь с улицы (сероводородом, болотом)» - написали омичи. Правда, не все горожане с Левого берега почувствовали запах: некоторые написали, что у них «все ок», другие же подтвердили «жуткую вонь». Также о сильном запахе тухлых яиц сообщили горожане, живущие на улице 10 лет Октября.

Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).

#Новости#Выбросы#Общество
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