Набережную Оми обещали засадить миндалем и черемухой

Деревья появятся по обеим сторонам Оми вдоль улиц Думская и Чехова. В мэрии сообщают, что высадка деревьев будет проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Всего на берегах Оми планируется высадить 367 саженцев деревьев и кустарников. В центре города появятся белые и ломкие ивы, клены, миндаль, рябина, сирень, черемуха, шиповник, кизильник, яблони, ясень, ели.
Отмечается, что некоторые деревья — редкость для Омска. Например, на набережной появится яблоня Недзвецкого, которая цветет розовым цветом, а белые ивы ранее омичи могли видеть только у здания «Водоканала» на улице Маяковского. Вместе с деревьями на берегу Оми появится газон.
Ранее омичи обеспокоились массовой и безжалостной вырубкой деревьев вдоль Оми. В мэрии сообщили, что все эти деревья были старыми, аварийными и даже дикими. После приведения набережной в удовлетворительное состояние ее украсят новыми деревьями.
Также в мэрии рассказали о недавно посаженных кустарниках и деревьях на улице Чехова. Участок, где в прошлом году появились саженцы, попал под реконструкцию, и потому растения решили перенести в парк Победы. Переезд деревья пережили успешно.