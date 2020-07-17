Больше миллиона животных умертвили из-за коронавируса

При этом не было ни одного случая заражения человека от норок, а болезнь у животных протекала бессимптомно. Но правительство Арагона решило перестраховаться и умертвить всех зверей. Сама ферма также была временно закрыта после того, как инфекцию выявили у семи ее сотрудников. Сейчас они все выздоровели.