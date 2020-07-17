Город55
ГлавноеВсе новости
Больше миллиона животных умертвили из-за коронавируса

Больше миллиона животных умертвили из-за коронавируса

17 июля 2020, 10:51
Фото: pixabay.com
На ферме по разведению норок в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде в автономии Арагон на северо-западе Испании владельцам пришлось умертвить 92 700 норок из-за коронавируса, пишут «Новые известия».

Проведенный 3 июня тест у животных оказался отрицательным, 22 июня коронавирус COVID-19 был выявлен у пяти норок, к 13 июля почти 87% животных оказались заражены.

При этом не было ни одного случая заражения человека от норок, а болезнь у животных протекала бессимптомно. Но правительство Арагона решило перестраховаться и умертвить всех зверей. Сама ферма также была временно закрыта после того, как инфекцию выявили у семи ее сотрудников. Сейчас они все выздоровели.

Ранее в Нидерландах, где коронавирус вывили сразу на 12 фермах, пришлось уничтожить до миллиона животных.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57