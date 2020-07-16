Госпиталь Минобороны в центре Омска официально начал принимать больных

Сегодня, 16 июля, в госпиталь «скорая» доставила первого гражданского больного. В Минздраве ранее заявляли, что госпиталь пока закрыт, но неделю назад в пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что здесь лечатся от коронавируса уже 40 человек из 100 возможных.