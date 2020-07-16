Город55
ГлавноеВсе новости
Госпиталь Минобороны в центре Омска официально начал принимать больных

Госпиталь Минобороны в центре Омска официально начал принимать больных

16 июля 2020, 17:41
Фото: Аэрокадр
В Омске официально заработал госпиталь Минобороны, построенный в середине мая. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

Сегодня, 16 июля, в госпиталь «скорая» доставила первого гражданского больного. В Минздраве ранее заявляли, что госпиталь пока закрыт, но неделю назад в пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что здесь лечатся от коронавируса уже 40 человек из 100 возможных.

Многофункциональный госпиталь Минобороны строили в Омске на фоне распространения коронавируса в стране. Сообщалось, что здесь лечение будут проходить военнослужащие, но если коек в гражданских больницах будет не хватать, госпиталь примет зараженных.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57