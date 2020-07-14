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Омского бойца Петра Яна увековечили на стене в Петербурге

Омского бойца Петра Яна увековечили на стене в Петербурге

14 июля 2020, 15:37
Фото: www.instagram.com/spbcolors
Недавно ставшего чемпионом UFC в легчайшем весе омича Петра «No Mercy» Яна запечатлели на стене здания в Санкт-Петербурге. Граффити выполнила команда художников «spbcolors» и опубликовала фото в своем аккаунте в «Инстаграм».

Граффити с изображением омского бойца и надписью «And new…» появилась в Санкт-Петербурге на улице Печатника Григорьева у дома № 8.

«Петр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям!» — сообщается в инстаграм-аккаунте художников. Подписчики не упустили возможности отметить, что в Петербурге появился «еще один дом Петра».

Фото: www.instagram.com/spbcolors

Сам спортсмен поделился фотографией на своей странице в соцсети и коротко добавил: «Я в Питере, подтягивайтесь! Улица закаляет характер», — говорится под фото Петра Яна.

Напомним, в минувшее воскресенье воспитанник омской школы единоборств стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Петр Ян стал вторым россиянином, ставшим чемпионом UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов в легком весе.

#Новости#Граффити#Бокс / Борьба#Культура#Омск сегодня
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